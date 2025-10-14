富達國際：放眼美國科技巨頭以外 亞洲科技股強大生態系統較難複製

富達全球科技基金經理人宋恆浩（Hyun Ho Sohn）指出，美國科技股選擇廣而深，因此長期領導全球科技投資，但資金集中流向少數巨型科技企業，導致投資集中且評價偏高。建議可平衡配置全球科技股，放眼美國科技股以外的歐亞科技股投資契機。

宋恆浩指出，歐亞科技股不乏基本面強勁且股價被低估的選擇，憑藉各自專業領域的領導地位與數十年經驗和專業知識，以資深工程師、專業供應商及相關基建緊密組成供應鏈，形成較難複製的強大生態系統。

宋恆浩表示，亞洲科技股逐漸展現產業優勢。放眼亞洲，中國大陸的科技股吸引力正逐步上升，在電動車、電池及機器人等科技領域占據領先地位，在推動大陸製造以實現科技自立自強的政策下，其科技生態系有望進一步強化。許多中資科技股具備強勁基本面、穩健資產負債表，及優秀管理團隊等利多因素。

宋恆浩指出，除了中國大陸，台灣半導體產業也浮現投資機會，不僅擁有領先業界的製造技術，規模及可靠度也難以為其他地區競爭對手複製。日本則隨著電商提升在地電子商務市場及數位廣告市場滲透率，為日本網路企業提供增長契機。

在歐洲，宋恆浩分析，歐洲資訊科技、電子支付及通訊設備領域之強大企業對企業（B2B）業務正浮現投資契機。其中，歐洲不乏具全球競爭力的電子支付平台，受惠監管面支持、技術進步、及消費者偏好持續上升等，帶來業務增長機，其中的支付巨頭更可藉由支付產業整合，顯現投資價值。

另外，歐洲也擁有一些領先的半導體設備企業。宋恆浩指出，歐洲在半導體組裝和封裝設備、混合鍵合的先進封裝技術等方面占據主導地位。先進封裝標示半導體產業的結構性增長，發展受半導體製造生態系統變化所推動變，以能滿足產業對晶片生產性能與效率日益提升的需求。

宋恆浩表示，面對地緣政治局勢不斷變化，市場對供應鏈韌性需求日增的環境，平衡的投資策略至為關鍵。投資人應保持寬廣的視野，把握人工智慧（AI）、半導體、電子支付和電子商務等領域的結構性增長契機，從而掌握全球科技創新的長期趨勢。