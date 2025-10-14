台達電、印能和旭隼跌破1000元大關 台股剩22檔千金股

台股今天衝高27500點後震盪走低，終場下跌130.27點，收在26793.15點，高價股漲跌互見，台達電、印能和旭隼同步跌破1000元大關，表現相對疲弱，台股剩22檔千金股。

隨著台積電盤中攻上1460元，創下新天價，台股指數一度攀高至27507.16點，創下歷史新高。川湖、緯穎、穎崴、旺矽、富世達、奇鋐、貿聯-KY等千金股盤中也都創下新天價。

其中，川湖盤中達3945元歷史高點，收在3795元，上漲75元；緯穎達早盤攻至3615元新高，收在3510元，上漲80元；穎崴再創2450元高價，終場收在2275元，上漲5元；旺矽早盤強攻漲停1850元，終場收在1740元，上漲55元；富世達盤中上攻1225元高點，收在1165元，上漲10元。

貿聯-KY早盤攻上漲停1200元新高價，收在1125元，上漲30元；奇鋐盤中攻至1230元新高，終場翻黑，下跌5元，收在1155元。

台達電13日突破1000元大關後，今天早盤股價進一步攀高至1060元，再創新天價；不過，隨著賣壓出籠，台達電股價由紅翻黑，摜破1000元關卡，收在992元，下挫38元。

印能和旭隼也都跌破1000元關卡，分別收在996及995元，下跌24元及35元。隨著台達電、印能和旭隼跌出千金股之列，台股千金股降至22檔。