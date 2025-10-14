輝達CPX晶片點火 液冷商機大爆發！法人點讚這些個股
台股14日開高走低，盤面個股跌多漲少，其中散熱模組族群由於受惠輝達（NVIDIA）推出新晶片將採用液冷散熱，引動市場想像空間，在買盤紛紛搶進下，包括奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、富世達（6805）等均相對抗跌有守，成為市場焦點。
輝達9月發表Nvidia CPX晶片，是針對推論而設計的專用加速器，由於目標是以Rubin晶片及CPX共同協作分工以增進效率，據傳CPX熱設計功耗（TDP）高達800W以上，因此將採用液冷散熱，以強化系統的解熱效果。
法人指出，由於CPX晶片將配置水冷散熱，因而需要在水冷板配置上增加兩片，且再增加一片電源模組散熱用水冷板，使得Vera Rubin一共採用四大片一小片水冷板並配置12組快接頭，帶動整體散熱組件產值倍數提升。
由於CPX導入使得Rubin世代無論採用Micro-channel Lid（微通道蓋板）與否，單一運算層內液冷組件產值仍大幅提升，因而AI伺服器傳統液冷散熱產值走升趨勢不變，將嘉惠台廠奇鋐、雙鴻、富世達等。
其中，奇鋐在輝達GB世代伺服器液冷組件持續保有高供應比重，可受惠GB300交換器層以及Vera Rubin連續液冷產值提升效應，有利該公司長期發展，因此法人維持「買進」的投資建議。
雙鴻方面，法人指出，由於該公司在GB300世代較早取得認證優勢，使得水冷板產品於GB300世代開始大量出貨，帶動2025年以及明年營運走高，因此也維持「買進」的投資評等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言