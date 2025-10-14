三大法人續賣245億元！台股噴6831億元巨量創高翻黑 航海王破浪而上

台股14日上演「高檔翻黑」戲碼。盤初在台積電（2330）隨美股強彈，再創1,460元新天價，並獲台達電（2308）、鴻海（2317）等權值股聯袂助攻，推升集中市場指數一度衝上27,507.16點、改寫歷史新高。然而，隨著記憶體族群漲多賣壓湧現，南亞科（2408）、華邦電（2344）領跌翻黑，鴻海等大型權值股亦遭空襲，大盤急殺翻黑，一度大跌159.36點、下探26,764.06點。

所幸，台積電穩守高檔，加上航運6強漲停鎖死，金融族群亦在台新新光金（2887）、凱基金（2883）領軍下穩盤支撐，使跌勢有所收斂。終場大盤仍下跌130.27點、收26,793.15點，成交值大增至6,831.69億元、衝出今年來最大量。三大法人續賣超245.72億元。

統計三大法人14日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超163.49億元，投信賣超19.75億元；自營商賣超（合計）62.48億元，其中自營商（自行買賣）賣超28.47億元、自營商（避險）賣超34.01億元。

盤面上，台積電、萬海（2615）、長榮（2603）、陽明海運（2609）、緯穎（6669）為多頭前五大代表；空頭則以台達電、鴻海、廣達（2382）、緯創（3231）、世芯-KY（3661）為首。

另，成交量前三大個股由記憶體族群華邦電、南亞科、力積電（6770）包辦，分別達595,593張、369,585張、293,061張，合計三檔成交量突破120萬張、達1,258,239張。

統計今日成交值超過百億元個股有15檔，僅長榮一檔傳產股，其餘由AI概念族群包辦；股價僅5檔收高。依序為：台積電573.65億元，股價漲0.71%、收1,425元，盤中最高1,460元、最低1,420元；南亞科347.98億元，股價跌6.8%、收89.1元，盤中最高101元、最低87.1元；華邦電254.19億元，股價跌5.35%、收40.7元，盤中最高45.55元、最低40.15元；鴻海218.04億元，股價跌3.29%、收206元，盤中最高217.5元、最低205元；台達電199.59億元，股價跌3.69%、收992元，盤中最高1,060元、最低990元；世芯-KY161.69億元，股價跌8.75%、收3,075元，盤中最高3,295元、最低3,035元；奇鋐（3017）152.75億元，股價跌0.43%、收1,155元，盤中最高1,230元、最低1,155元；神達（3706）148.08億元，股價跌5.39%、收91.2元，盤中最高100.5元、最低90元；南電（8046）114.74億元，股價跌4.3%、收256元，盤中最高279元、最低254.5元；金居（8358）111.19億元，股價跌7.9%、收204元，盤中最高226.5元、最低203.5元；緯創107.4億元，股價跌5.15%、收138元，盤中最高149.5元、最低137.5元；緯穎105.13億元，股價漲2.33%、收3510元，盤中最高3,615元、最低3,470元；雙鴻（3324）104.31億元，股價漲0.11%、收906元，盤中最高965元、最低905元；長榮103.2億元，股價漲5.59%、收189元，盤中最高194元、最低180元。