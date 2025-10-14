台股創高後爆大量翻黑 終場跌130點失守兩萬七大關 台積電股價力撐
台股14日賣壓出籠，早盤以27,282點開出後，盤中最高一度拉升至27,507點，創下歷史新高，指數目前高檔震盪，上方獲利了結賣壓出籠，權值股多數轉弱，導致午盤過後大盤翻黑，終場收在26,793點，下跌130點，跌幅0.48%，盤中高低震盪逾700點，成交量達6,831億元，櫃買指數收255.5點，跌幅2.21%，台積電（2330）收1,425元，上漲10元。
台股早盤一度創下歷史新高點位，午盤過後盤中賣壓出籠，台積電漲幅收斂，鴻海、台達電、廣達、緯創等盤中皆轉弱，整體表現導致指數在下午1點左右翻黑下跌，失守五日線、27,000點大關，盤中震盪逾700點。
盤面上類股以電器電纜、玻陶、資訊服務、電零組、塑膠、光電等較為弱勢，另外航運、金融、造紙、鋼鐵、居家生活、半導體等較為強勢。
觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有南亞科（2408）、華邦電（2344）、鴻海（2317）、台達電（2308）、世芯-KY（3661）、奇鋐（3017）、神達（3706）、南電（8046）、金居（8358）、緯創（3231）、廣達（2382）、力積電（6770）等。
而量大強勢的則有，台積電、緯穎（6669）、雙鴻（3324）、長榮（2603）、威剛（3260）、貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、良維（6290）、旺矽（6223）、富世達（6805）等。
統一投顧表示，美中雙方態度軟化，投資人重返風險資產。全球八大CSP今年資本支出創新高，AI基礎設施需求爆炸成長，近期美科技大廠陸續展開整合型AI主權計畫，AI投資永動機持續推進，台積電將是最大贏家，本周四法說會預期釋出正向訊號；此外，國安基金尚未退場，預期指數高檔震盪，類股良性輪動。
操作上建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、高速傳輸、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、軍工及生技等。
