台股創高後爆大量翻黑 終場跌130點失守兩萬七大關 台積電股價力撐

今年8月25日的時候，我在粉專上po說我先用1170出掉三張2330，從那日至今，已過了一個多月。陸續有讀者跟我碰面時，會跟我閒聊（我當初賣掉2330的這個決定）。 先回答最常被問到的問題：

2025-10-14 11:21