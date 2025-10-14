台積電開高走低收1,425元 法說前觀望、期指結算在即
晶圓代工龍頭台積電（2330）14日開高走低，盤中一度觸及1,460元高點，隨後走弱，終場收1,425元、小漲0.71%，成交量約3.9萬張，成交金額約569億元，走勢對大盤情緒影響明顯。
盤面氣氛偏保守，市場解讀除對中美貿易關係再起變數的風險意識升溫外，台指期將於15日結算，壓抑買盤追價意願，權值股呈現高檔震盪。資金在電子權值與部分傳產間拉鋸，指數同步走出開高走低型態。
台積電將於16日下午召開第3季法說會，預計說明第3季財報與營運概況，並釋出本季展望。市場關注焦點包括高效能運算（HPC）與AI帶動之先進製程需求、產能與產能利用率變化、資本支出與毛利率區間、以及先進封裝產能規劃等。法說前夕，法人多採取觀望，盤中震盪幅度加大。
短線需留意台指期結算對盤勢的影響，以及法說會對第4季接單與全年資本支出指引是否優於預期；若指引正向、且海外變數未進一步惡化，台積電股價可望獲得基本面支撐。
