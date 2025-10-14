美股每次創新高 歷史顯示往往是新一輪結構性升級開端

近期市場雖受美中對抗引發波動而出現短線回檔，但歷史經驗顯示，政治對峙多屬談判過程的一部分，真正決定長線趨勢的仍是企業獲利與科技結構升級。建議投資人應聚焦中長期趨勢，AI依舊是推動美國經濟升級的主軸，市場修正反而提供長線布局契機。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，川普與習近平的對峙更偏向「政策放話」而非全面對抗。以 TikTok 與芬太尼合作為例，雙方往往先以強硬姿態開局，再逐步讓步達成共識。外媒形容川普慣用「TACO 模式」— 先放話、再談判、再讓步，以此爭取談判籌碼。整體而言，這更像「壓價談判」而非「開戰信號」，政策具高度可調整性，美中關係仍有妥協空間。短期波動難免，但長線投資信心不應因情緒起伏而動搖。

張榮仁分析，從資金面觀察，美股仍潛藏龐大的待進場動能。美國貨幣市場基金總資產規模過去一年由6.4兆美元攀升至10月初的近7.4兆美元，顯示大量資金仍停泊於低風險資產。同時，美國散戶投資人情緒指標（AAII）顯示，看空比例達35.6%，高於長期均值，反映市場仍偏向觀望。Google 搜尋趨勢亦顯示，「經濟衰退」與「AI 泡沫」的搜尋量仍處高檔，投資人對短期風險依然敏感。然而，這也意味著，一旦不確定性下降、信心回升，這批龐大資金有望成為下一波行情的主要推手。

針對「AI 泡沫」爭議，張榮仁認為，AI 仍是長線核心主題。當前科技巨頭的獲利能力、現金流與估值體質，均遠優於2000年網路泡沫時期，AI 成長具實質支撐。AI 所帶動的資本支出、雲端基礎建設與自動化應用，正推動美國經濟結構升級。「鉅亨買基金」指出，歷史顯示美股每次創新高，往往是新一輪結構性升級的開端。AI 發展不僅影響科技產業，更延伸至資料中心、能源效率、演算法平台與新型應用場景，整體成長脈絡具韌性與延續性。

張榮仁表示，面對市場震盪，最有效的方式不是追高殺低，而是運用鉅亨買基金「超底王策略」透過系統化、紀律化的逢低加碼機制，在市場恐慌時逐步佈局、分批進場。此策略能有效平滑波動、降低平均持有成本，並避免情緒化操作風險。特別是在 AI 與科技創新長線成長確立的環境下，「超底王」策略讓投資人能在恐懼中買進、於反彈中掌握上漲動能。