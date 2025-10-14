權值股漲幅收斂 台股翻黑失守2萬7千點 盤中震盪逾700點

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

繼昨日拉回修正後，台股14日早盤開高，一度創下新高，惟盤中權值族群表現疲弱，權王台積電（2330）漲幅收斂，法人表示，預期近日指數呈現高檔震盪，後續仍有台積電法說等，雖整體大盤格局未變，但仍需留意創高後的獲利了結賣壓。

台股早盤一度創下歷史新高點位，午盤過後盤中賣壓出籠，台積電漲幅收斂，鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）、緯創（3231）等盤中皆轉弱，整體表現導致指數在下午1點左右翻黑下跌，失守五日線、27,000點大關，盤中震盪逾700點。

美中雙方態度軟化，投資人重返風險資產。全球八大CSP今年資本支出創新高，AI基礎設施需求爆炸成長，近期美科技大廠陸續展開整合型AI主權計畫，AI投資永動機持續推進，台積電將是最大贏家，本週四法說會預期釋出正向訊號；此外，國安基金尚未退場，預期指數高檔震盪，類股良性輪動。

統一投顧表示，操作上建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、高速傳輸、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、軍工及生技等。

