美聯準會重啟降息與AI需求 雙題材點燃全球股市投資熱情

美股尚有「9月魔咒」的說法，原因是統計過往數據，9月通常表現疲弱，惟2025年9月股市延續8月上漲動能，美股再創新高並締造15年來最佳9月表現，帶動全球股市上漲 。展望後市，第4季通常為全年表現最佳季度 ，季節性交易利多有望助攻全球股市表現，國泰投顧認為兩大關鍵題材可望助攻第4季全球股市表現，包括美國聯準會重啟降息全球投資機會及AI強勁需求帶動企業投資成長。

聯準會9月FOMC會議重啟降息，預估將於10月、12月會議各降息1碼 ，寬鬆貨幣政策環境有利於經濟成長以及刺激企業投資。統計美國聯準會重啟降息情境，全球股市在一年後平均上漲23.28%，其中，成長股漲幅25.34%表現優於全球股市及價值股漲幅20.86% ；此外，重啟降息期間美元指數走弱，弱勢美元有利於美國企業獲利，同時有助於資金流入新興市場，進一步推升新興市場股市表現 。

9月大型雲端服務商(Hyperscalers)、新興雲端業者(Neoclouds)以及主權雲(Sovereigns)等發布一系列公告，包含美國星際之門(Stargate)投資項目擴展，以及企業公布數項合計千億美元的AI合作計畫，顯示各大機構紛紛擴大相關投資以滿足AI運算的強烈需求 ；隨AI運算需求強勁，預估全球AI基礎建設資本支出將由2024年2,320億美金，到2029年逐年成長至2.16兆美元，預估複合年均成長率達56%的高速成長 ；企業持續擴大投資，展示企業對前景的樂觀，亦有望帶動企業獲利與全球經濟成長。

與此同時，市場陸續推出多項面對消費者的AI產品，包含OpenAI推出代理AI商務功能 ，國泰投顧認為，AI發展將逐漸由基礎建設轉至相關應用，而代理AI將成為市場主流應用之一，券商預估到2028年，約33%企業應用軟體整合代理AI，使15%企業日常工作可以自主完成 、到2032年預估代理AI/聊天機器人市場規模達3,110億美元 ；物理AI則被視為繼代理AI之後的下一階段發展，將實現AI在實體世界中的廣泛應用，未來幾年以自動駕駛與機器人形式逐步落地在日常生活中，預估2030年智慧駕駛市場規模達2,000億美元 、2050年機器人則可創造5兆美元市場規模 。

時序進入第4季，根據歷史經驗，第4季為全年表現最佳季度，全球股市可上漲4.7% ，同時，在重啟降息與AI需求雙重利多下，國泰投顧看好全球股市，首選可同時受惠降息與AI題材的成長型類股。

摩根士丹利環球遠見基金全球布局，投資跨足北美、歐洲與新興市場，專注於破壞式創新企業，看好人工智慧應用的成長型股票投資主題，投資團隊以高度信念佈局，聚焦電子商務與支付、企業軟體、自動駕駛以及AI廣告投放應用等具有長期爆發潛質的優質成長股 。