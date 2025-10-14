台股一度大漲583點至27,507點創新高 隨後拉回 法人：留意營收創高股

昨日美股四大指數收紅，其中以費半指數大漲4.9%漲幅最高，台積電ADR大漲7.9%。加權指數14日開盤即開高，最高上漲583點至27,507點，再創盤中歷史新高，台積電（2330）盤中最高上漲45元至1,460元。不過隨後賣壓出籠，12點過後，加權指數甚至被壓到平盤之下，一度下跌逾百點。

美財長貝森特表示，川普將按原計劃於月底韓國舉行APEC峰會期間，與中國國家主席習近平會面，中美關係已經「大幅緩和緊張局勢」，川習會前，預期會先與中國國務院副總理何立峰會面。

台新投顧指出，美中互加貿易反制措施，市場目前普遍預期後續將出現TACO交易，惟需留意本月美中官員談判時間或因中國舉行四中全會較趕，美中談判取得成果可能性較小，或以延長關稅、出口管制措施實施日期為主。

因川普發文緩和兩國緊張氣氛，加上雙方的反制行動時間上仍留轉園空間，且市場仍期待本周四台積電法說，基本面佳的族群仍有勇於低接的買盤，加上美股上漲，預料指數可望再次挑戰前高。布局上，可留意9月營收創高個股如半導體設備、廠務，及AI相關包含電源管理、散熱、載板、記憶體等。軍工族群受惠國防政策方向帶動，短線再次轉強，亦可留意。