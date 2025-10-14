快訊

台股翻黑跌逾百點！2萬7千關失守 鴻海領跌、台達電丟千金

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股14日盤初由台積電（2330）創1,460元新天價領攻，但盤中記憶體族群漲多賣壓傾巢而出。示意圖。記者徐兆玄／攝影
台股14日盤初由台積電（2330）創1,460元新天價領攻，但盤中記憶體族群漲多賣壓傾巢而出。示意圖。記者徐兆玄／攝影

台股14日盤初由台積電（2330）創1,460元新天價領攻，集中市場指數一度飆上27,507.16點歷史新高，但盤中記憶體族群漲多賣壓傾巢而出，南亞科（2408）、華邦電（2344）雙雙回落逾半根跌停，鴻海（2317）也跟著翻黑跌逾3.5%，多空展開激戰，盤面倚靠台積電牽手航運、金融類股積極抗空；但12:30過後，空頭氣焰持續高張，台積電漲幅隨之縮減之外，台達電（2308）開高走低、跌破千元大關，世芯-KY（3661）也逼近跌停，25千金逐步向空頭靠攏，榮科（4989）、中光電（5371）等也打落跌停，使得大盤指數由紅翻黑，轉跌約百點，5日線與兩萬七千關同步失守。

法人指出，美中貿易摩擦疑慮再起，美國政府關門進入第二周，市場仍面臨諸多不確定性。目前關注焦點轉移至Fed主席鮑爾周二演說及10月16日台積電法說。

