台積電頻創新天價 外媒分析這一利多因素凌駕於恐懼之上

台積電（2330）股價今天盤中衝上1,460元的新天價，近期頻創新高。英國金融時報（FT）分析，儘管台積電面臨地緣政治以及AI基礎建設投資「太超前」的兩大風險，然而，訂單滿載、獲利持續成長，凸顯出市場長期對晶片需求的利多因素，凌駕於恐懼因素之上。

金融時報記者在Lex專欄中指出，台積電在最近一個財報季中營收成長近三分之一，主要拜全球AI基礎建設需求，以及輝達、超微、博通與蘋果等大客戶的訂單持續強勁所賜。這些公司高度仰賴台積電的晶片製造產線，而台積電占了全球近90%的最先進晶片生產。隨著台積電最先進的2奈米晶片預定年底量產，技術領先優勢將在未來幾年進一步擴大。

這也使台積電的獲利能力大幅提升，營業利益率約為50%，遠高於全球競爭同業，而股價自4月低點以來已上漲超過80%，目前本益比達到23倍。

然而金融時報指出，地緣政治依然是台灣與台積電最大的潛在風險。過去一年在台海軍事活動加劇，北京當局仍堅稱台灣是其領土的一部分。台灣方面則以擴大國防支出回應，承諾到2030年國防預算將達國內生產毛額（GDP）的5%，並推動軍隊現代化。

金融時報的記者指出，儘管如此，兩岸的軍事實力差距仍難以克服。中國大陸擁有遠勝台灣的資源與軍事火力，其國防預算規模更超出台灣十倍以上。一旦發生衝突或封鎖，全球供應鏈將遭受嚴重衝擊，並引發全球晶片與科技產業的危機。

另一大較為務實、但可能性更高的風險，在於AI基礎建設投資可能太快超越目前的實際需求，讓台積電受惠的資料中心資本支出若急速放緩，也可能影響其業績。根據顧問公司Alvarez & Marsal的分析，目前許多早期投資集中於訓練大型語言模型所需的硬體，但隨著模型效率提升，對額外大規模硬體建設的需求可能減少。

儘管如此，這些威脅目前顯然都不構成立即的風險。軍事衝突的經濟代價對兩岸而言都會是災難性的，而中國自身的經濟與製造業也高度依賴台灣的先進晶片，因此仍有強烈動機保持克制。至於AI基礎建設的需求與供給步調或許不一致，但長期來看，對晶片的支出仍可能維持強勁。

台積電的未來走勢，將取決於投資人對該公司在風險與晶片主導地位之間的權衡。在當前，台積電股價創歷史新高、訂單滿載、獲利持續成長，凸顯出「必要性」仍然大於「不確定性」。