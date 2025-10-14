快訊

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

列黑名單拒載？「最噁航班」乘客嗑7便當還邊吐邊丟食 立榮航空回應了

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台…共伴效應威脅熱區曝

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電頻創新天價 外媒分析這一利多因素凌駕於恐懼之上

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電股價頻創新高，顯示投資人權衡晶片需求的長期利多因素，凌駕於地緣政治風險之上。歐新社
台積電股價頻創新高，顯示投資人權衡晶片需求的長期利多因素，凌駕於地緣政治風險之上。歐新社

台積電（2330）股價今天盤中衝上1,460元的新天價，近期頻創新高。英國金融時報（FT）分析，儘管台積電面臨地緣政治以及AI基礎建設投資「太超前」的兩大風險，然而，訂單滿載、獲利持續成長，凸顯出市場長期對晶片需求的利多因素，凌駕於恐懼因素之上。

金融時報記者在Lex專欄中指出，台積電在最近一個財報季中營收成長近三分之一，主要拜全球AI基礎建設需求，以及輝達、超微、博通與蘋果等大客戶的訂單持續強勁所賜。這些公司高度仰賴台積電的晶片製造產線，而台積電占了全球近90%的最先進晶片生產。隨著台積電最先進的2奈米晶片預定年底量產，技術領先優勢將在未來幾年進一步擴大。

這也使台積電的獲利能力大幅提升，營業利益率約為50%，遠高於全球競爭同業，而股價自4月低點以來已上漲超過80%，目前本益比達到23倍。

然而金融時報指出，地緣政治依然是台灣與台積電最大的潛在風險。過去一年在台海軍事活動加劇，北京當局仍堅稱台灣是其領土的一部分。台灣方面則以擴大國防支出回應，承諾到2030年國防預算將達國內生產毛額（GDP）的5%，並推動軍隊現代化。

金融時報的記者指出，儘管如此，兩岸的軍事實力差距仍難以克服。中國大陸擁有遠勝台灣的資源與軍事火力，其國防預算規模更超出台灣十倍以上。一旦發生衝突或封鎖，全球供應鏈將遭受嚴重衝擊，並引發全球晶片與科技產業的危機。

另一大較為務實、但可能性更高的風險，在於AI基礎建設投資可能太快超越目前的實際需求，讓台積電受惠的資料中心資本支出若急速放緩，也可能影響其業績。根據顧問公司Alvarez & Marsal的分析，目前許多早期投資集中於訓練大型語言模型所需的硬體，但隨著模型效率提升，對額外大規模硬體建設的需求可能減少。

儘管如此，這些威脅目前顯然都不構成立即的風險。軍事衝突的經濟代價對兩岸而言都會是災難性的，而中國自身的經濟與製造業也高度依賴台灣的先進晶片，因此仍有強烈動機保持克制。至於AI基礎建設的需求與供給步調或許不一致，但長期來看，對晶片的支出仍可能維持強勁。

台積電的未來走勢，將取決於投資人對該公司在風險與晶片主導地位之間的權衡。在當前，台積電股價創歷史新高、訂單滿載、獲利持續成長，凸顯出「必要性」仍然大於「不確定性」。

台積電

延伸閱讀

台積電賣在1170現在1400不後悔？專家「僅是獲利調節」：投資最難是貪婪

美中貿易戰降溫！川普一句「一切都會好」 美股大反彈、台積電ADR飆近8％

台積電嘉義廠挖出遺址墓葬工安意外扯上靈異 考古團隊：勿妖魔化

三星上季獲利締造三年多最強表現 記憶體業務好旺

相關新聞

台積電賣在1170現在1400不後悔？專家「僅是獲利調節」：投資最難是貪婪

今年8月25日的時候，我在粉專上po說我先用1170出掉三張2330，從那日至今，已過了一個多月。陸續有讀者跟我碰面時，會跟我閒聊（我當初賣掉2330的這個決定）。 先回答最常被問到的問題：

台股創高後爆大量翻黑 終場跌130點失守兩萬七大關 台積電股價力撐

台股14日賣壓出籠，早盤以27,282點開出後，盤中最高一度拉升至27,507點，創下歷史新高，指數目前高檔震盪，上方獲...

台積大漲帶動AI股強勢 隨後漲幅收斂 航海王重新揚帆

美股四大指數周一全面大漲，晶圓代工龍頭台積電ADR（美國存託憑證）也暴漲7.92％，今天台股開盤後，台積電不久再創146...

美聯準會重啟降息與AI需求 雙題材點燃全球股市投資熱情

美股尚有「9月魔咒」的說法，原因是統計過往數據，9月通常表現疲弱，惟2025年9月股市延續8月上漲動能，美股再創新高並締...

台股翻黑跌逾百點！2萬7千關失守 鴻海領跌、台達電丟千金

台股14日盤初由台積電（2330）創1,460元新天價領攻，集中市場指數一度飆上27,507.16點歷史新高，但盤中記憶...

台積電頻創新天價 外媒分析這一利多因素凌駕於恐懼之上

台積電（2330）股價今天盤中衝上1,460元的新天價，近期頻創新高。英國金融時報（FT）分析，儘管台積電面臨地緣政治以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。