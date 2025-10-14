聽新聞
台積大漲帶動AI股強勢 隨後漲幅收斂 航海王重新揚帆
美股四大指數周一全面大漲，晶圓代工龍頭台積電ADR（美國存託憑證）也暴漲7.92％，今天台股開盤後，台積電不久再創1460元的新天價，也使大盤最多漲近600點，不過之後AI股全面漲多拉回、漲幅收斂，取而代之的是長榮、萬海、陽明等「航海王」大漲，萬海和陽明更奔漲停。
法人分析，中國大陸昨日宣布美國擁有、經營或掛旗的船隻將被開徵「特別港口費」，亦即首次進入中國港口就要收錢，未來還會逐年，運價上漲也激勵航運股全面起飛。
對於後續選股方向與操作策略，法人建議，由於國際股市波動加劇，投資人應掌握產業成長趨勢明確，包含AI伺服器電源；此外，記憶體產業市況轉佳，受惠DDR4有望延續供不應求，明年NAND需求缺口仍大，記憶體模組廠多檔個股，股價表現相對抗跌；載板四雄有望調漲報價，投資人可觀察股價修正到短中期均線，分批布局的時機點。
至於，近日稀土與黃金價格大漲帶動的概念股，法人建議採取價差交易。近期操作應避開股價屬於高位階、融資水位偏高之標的，留意股價處在相對低檔的塑化、成衣製鞋等族群。
