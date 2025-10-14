台積電賣在1170現在1400不後悔？專家「僅是獲利調節」：投資最難是貪婪

今年8月25日的時候，我在粉專上po說我先用1170出掉三張2330，從那日至今，已過了一個多月。陸續有讀者跟我碰面時，會跟我閒聊（我當初賣掉2330的這個決定）。

先回答最常被問到的問題：

Q1.現在2330股價已經來到了1400，你會後悔嗎？

A1.若講自己不後悔，這樣太過矯情，畢竟少賺是事實。但以我自己來看，股票漲可以漲很快，跌也會跌很快。所以就是賺到自己滿足的報酬就好。

我2330的平均成本在700多。四月股災，當時快要把我存了兩年的未實現損益一次都吃掉了。當時我就想說只有實現損益才是真的，過程中的數字跳動都是浮雲。所以8月25日的操作純粹是入袋為安。

Q2.你2330全都賣掉了嗎？

A2.還沒。當時我就說了，我也不曉得什麼價格是高或低，但我先在這個時間點做個調節。如果跌，至少我還有資金可以加碼。如果漲了，我剩餘部位還是可以享受報酬。

Q3.你賣掉2330後，還有轉換購買其他的標的嗎？

A3.沒有。但理性上需要有下一個明確的購買標的出現再出掉，不然空手很容易被資本世界懲罰（不論房子或股票都一樣）。

所以這件事告訴我們，理性感性是會拉扯的。很多時候你理智上知道走A會是比較好，但你可能最後還是選擇了走B。這是人性的矛盾。

對了，我就只是個一般散戶，有些操作可能有些人會覺得很stupid，但我就只是做個分享，貽笑大方。

投資最大的敵人，並不是來自於別人的冷嘲熱諷，而是得面對自己心中的貪婪，在投資的世界裡，暴力解永遠是本多終勝。

