快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

川普態度放緩使外匯市場風向逆轉 美元反彈、亞幣承壓

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

受到美國總統川普將與中國談判的消息影響，外匯市場風向再度逆轉。川普表態願與中國重啟貿易談判，帶動美元反彈，也使多數亞幣承壓，包括新台幣、日圓、韓元及人民幣等主要亞洲貨幣相繼走貶，美元兌新台幣現鈔匯率約30.97元。國銀分析，美元走勢將取決於聯準會主席鮑爾的談話態度，以及中美貿易談判情形，而新台幣則可能受到AI需求持續帶動台灣出口成長，成為止跌回升動能。

美國財長貝森特透露，川普預計本月將在南韓與中國國家主席習近平會面，消息提振市場風險情緒。市場焦點目前轉向鮑爾及聯準會官員談話，國銀分析，若釋出偏鴿言論，美元可能轉弱；反之，若對關稅引發的通膨保持警戒，美元反彈動能則仍可延續。

國銀指出，在美元短線走強及區域貨幣同步走弱的環境下，新台幣短線偏弱格局恐難改變。不過，中長線來看，隨聯準會重啟降息、美元指數維持區間偏弱，加上AI相關需求帶動台灣出口及貿易盈餘成長，預料新台幣後市仍具止貶回升空間。整體而言，短線亞幣仍處弱勢盤整階段，待國際貿易談判與政策訊號明朗後，匯市方向才有望重新確立。

新台幣 聯準會 川普

延伸閱讀

川普「嗆中又退縮」因中國現不吃這套？郭哲榮揭真意：見習近平是想當偉大總統

美中貿易戰升溫…台股逆勢收斂跌勢！股民驚呼：比想像中堅強

美中貿易戰降溫！川普一句「一切都會好」 美股大反彈、台積電ADR飆近8％

美股收盤／川普對中軟化 道瓊反彈近600點 費半飆漲5%博通領軍

相關新聞

台積電賣在1170現在1400不後悔？專家「僅是獲利調節」：投資最難是貪婪

今年8月25日的時候，我在粉專上po說我先用1170出掉三張2330，從那日至今，已過了一個多月。陸續有讀者跟我碰面時，會跟我閒聊（我當初賣掉2330的這個決定）。 先回答最常被問到的問題：

台積大漲帶動AI股強勢 隨後漲幅收斂 航海王重新揚帆

美股四大指數周一全面大漲，晶圓代工龍頭台積電ADR（美國存託憑證）也暴漲7.92％，今天台股開盤後，台積電不久再創146...

台積電大漲45元拉抬指數衝高逾500點 台股與台積電同步再刷新高

台股14日開盤指數上漲358.65點，開盤指數為27,282.1點，在台積電拉抬下，指數衝高到27,493.56點。台積...

AI推動股市飆漲、但實體經濟疲軟！專家：行情打臉紀律、稀土不確定性仍高

這一波國際AI族群的漲勢與資金狂潮之下，連全球頂尖企業領袖與央行都紛紛對投資熱度發出警告，但市場依舊無視理性，繼續朝著夢想狂奔。那些試圖用分析與常識對抗趨勢的人，反而被行情修理得最慘。理性在這波行情裡顯得格外孤單，因為市場從來不講道理——它只服從趨勢。 未來的題材琳瑯滿目：矽光子、機器人、BBU電源升級、AI眼鏡、無人機、儲能電網……不論這些應用距離實際營收還有多遠，市場從不等獲利實現才上漲。 投資世界的真相是：行情永遠屬於先行者。那些敢在題材剛萌芽時投入、並能堅守買進股票後，「技術型態不轉弱就續抱」原則的人，往往才是最終的贏家。

00679B受惠降息悄悄漲回...國泰金落後補漲？專家分析3大金融股：鴨子滑水

如果你九月有在關注市場，應該會發現自從宣布美國降息之後，台股美股都是漲翻天。 這時就不會有人無聊在那邊喊連假變盤來搞笑，雖然過去每年機構總是經常喊這種老把戲，畢竟本身也沒梗，只會喊空而已，再不然就是等連假後，確定有下跌再來說自己空手好厲害。 結果這次空手的韭菜以及媒體們都安靜了，時間凍結在七、八月那時候，因為接下來漲勢凌厲，連什麼端午節變盤都不敢講，大家看漲說漲，看跌說跌是不是很好笑？ 不過我們才不來那套，你也知道的，我已經非常多年不講連假變盤，因為我們投資十幾年以來，都是24小時全天候在股市投資的呢，有利空就想辦法找出投資不受傷的策略！ 回到這個降息啟動，半導體當然是樂翻天，但其實大家也忘記一件事，那就是債券行情，所以這次要來談談美債的近況。

上市櫃9月營收衝上4.6兆元…創新高 創高家數今年來最多

上市櫃公司9月營收昨（13）日出爐，共計寫下四大紀錄，包括單月營收4.68兆元創歷史新高、第3季營收12.91兆元改寫歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。