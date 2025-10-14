川普態度放緩使外匯市場風向逆轉 美元反彈、亞幣承壓

受到美國總統川普將與中國談判的消息影響，外匯市場風向再度逆轉。川普表態願與中國重啟貿易談判，帶動美元反彈，也使多數亞幣承壓，包括新台幣、日圓、韓元及人民幣等主要亞洲貨幣相繼走貶，美元兌新台幣現鈔匯率約30.97元。國銀分析，美元走勢將取決於聯準會主席鮑爾的談話態度，以及中美貿易談判情形，而新台幣則可能受到AI需求持續帶動台灣出口成長，成為止跌回升動能。

美國財長貝森特透露，川普預計本月將在南韓與中國國家主席習近平會面，消息提振市場風險情緒。市場焦點目前轉向鮑爾及聯準會官員談話，國銀分析，若釋出偏鴿言論，美元可能轉弱；反之，若對關稅引發的通膨保持警戒，美元反彈動能則仍可延續。

國銀指出，在美元短線走強及區域貨幣同步走弱的環境下，新台幣短線偏弱格局恐難改變。不過，中長線來看，隨聯準會重啟降息、美元指數維持區間偏弱，加上AI相關需求帶動台灣出口及貿易盈餘成長，預料新台幣後市仍具止貶回升空間。整體而言，短線亞幣仍處弱勢盤整階段，待國際貿易談判與政策訊號明朗後，匯市方向才有望重新確立。