AI推動股市飆漲、但實體經濟疲軟！專家：行情打臉紀律、稀土不確定性仍高

＊原文時間10月12日。

【文．玩股華安】

一、當理性被市場修理

這一波國際AI族群的漲勢與資金狂潮之下，連全球頂尖企業領袖與央行都紛紛對投資熱度發出警告，但市場依舊無視理性，繼續朝著夢想狂奔。那些試圖用分析與常識對抗趨勢的人，反而被行情修理得最慘。理性在這波行情裡顯得格外孤單，因為市場從來不講道理——它只服從趨勢。

未來的題材琳瑯滿目：矽光子、機器人、BBU電源升級、AI眼鏡、無人機、儲能電網……不論這些應用距離實際營收還有多遠，市場從不等獲利實現才上漲。

投資世界的真相是：行情永遠屬於先行者。那些敢在題材剛萌芽時投入、並能堅守買進股票後，「技術型態不轉弱就續抱」原則的人，往往才是最終的贏家。

二、當全球巨頭都開始擔心泡沫

亞馬遜創辦人 Jeff Bezos 認為，目前的AI支出已經像一場「產業泡沫」，幾乎所有實驗都能獲得資金，投資人難以分辨優劣，但他也指出，即便泡沫破裂，社會仍會因技術突破而受益。

OpenAI董事長泰勒（Bret Taylor）坦承：「我們確實身處泡沫之中」，並警告有人會在這場狂潮中慘賠，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）也提醒，資本市場勢必出現「愚蠢的資金配置」。

TSLA執行長馬斯克（Elon Musk）直言，AI領域出現「太多該死的獨角獸」，估值誇張得令人咋舌，短期內投資將忽冷忽熱。

甚至連微軟創辦比爾蓋茲（Bill Gates）都表示：「雖然 AI未來將取代大多數人的工作，但AI市場門檻較低，市場的狂熱程度早已超越當年的網際網路泡沫」。

英國央行（BoE）同樣發出最嚴厲的金融穩定警告。報告指出，美股市值已有近三成集中於五大科技公司，創下50年來最高集中度，估值水準逼近網路泡沫時期。

央行強調，若市場對AI獲利潛力或對美國聯準會（Fed）的信心動搖，全球金融市場可能出現劇烈修正。換言之，AI的故事太大，大到連央行都開始擔心整個資本體系的情緒失衡。

三、但也有人認為「這不是泡沫 而是革命」

市場並非只有悲觀的聲音。

NVIDIA執行長黃仁勳認為，AI並非短期投機熱潮，而是繼工業革命與網路革命之後的「第三波深層轉型」；微軟CEO納德拉（Satya Nadella）表示，AI的應用正滲透企業與消費的每一層流程，「這不是炒作，而是生產力的重構」；AMD執行長蘇姿丰更直言，看衰AI的人「眼光太短淺」。

這些人堅信，AI不會泡沫，因為它的未來是真實存在的，而非幻想出來的。

這就是投資最矛盾的地方，當世界最聰明的人分成兩派，一邊說「投資太盲目」，一邊說「未來太真實」，理性投資人只能在信仰與懷疑之間尋找平衡。

四、2025年：罕見的市場極端現象

今年的市場格局，有幾個現象幾乎前所未見：

1. 資金極度集中化：美股七巨頭在標普500指數占比達35%，國際間產業分化明顯，創投資金超越50%以上集中於AI產業，形成「錢只進主流」的現象。

2. 雙軋行情持續上演：軋空+軋空手，多檔個股交易量爆增，金居（8358）、中光電（5371）、台玻（1802）、華邦電（2344）等個股融資融券同步暴增，並出現首次，金居個股期貨未沖銷部位觸及15%紅線、遭處置交易的紀錄。

3. 基本面與股價脫鉤：許多公司尚未見實質獲利成長，但股價提前一年、甚至兩年反映未來市場結構性改變，EPS將提升。

4. 市場因產業分化嚴重，出現與經濟數據持續脫鉤的情況，台灣PMI數據連四降，但加權指數仍持續上漲。行情雖偶有震盪，由於資金持續高集中於 AI相關類股之間，使股價一出現修正，立即有資金逢低買入，修正幅度普遍較小，且短暫整理後就再次創高。

五、投資人該學會的心態原則

過去許多投資人習慣依據經濟數據與歷史經驗做投資，看到景氣下滑、企業獲利衰退、通膨壓力升溫，就自然押注空單或轉向防禦部位。

但今年這套邏輯似乎失效了，數據持續走弱、PMI 掉到榮枯線之下、企業庫存尚未去化，股市卻一路往上漲，甚至上演了PMI連四降「股市仍持續飆漲」的行情。

許多自認理性的投資人被迫停損、發出「畢業文」，市場再次證明：在資金潮與信仰行情面前，理性若沒有彈性，就會變成束縛。

真正的投資心態，不是預測市場，而是理解市場。趨勢優先、心理彈性與操作紀律是三個最基本卻最難的原則。

行情永遠不會因為你覺得「太貴」而停止，趨勢不轉弱，就不該輕易以較大的資金部位做空；資產配置與持股比例，隨時彈性成為了投資人今年的課題。

六、市場狂歡中遇上地緣政治的陰影

就在投資人逐漸適應這場以「信念」驅動的多頭行情時，10月10日的突發消息，為整個市場蒙上新一層不確定性。

中國宣布啟動新一輪稀土出口管制，對美、日、韓等主要科技國家實施相當嚴格的限額與審查制度，預定11月1日生效。

稀土，是AI晶片、電動車、感測器、光學鏡頭與軍工設備的關鍵原料，從 GPU、伺服器到電力變壓設備，幾乎無一能免。

美國總統川普隨即強硬回擊，宣布若中方不撤回限制，11月1日起，對所有中國進口商品全面課徵100%關稅，並同步啟動關鍵軟體出口管制。

全球市場瞬間從「AI狂潮」轉為「供應鏈恐慌」，科技股應聲重挫，台積電ADR大跌6.41%，輝達股價下滑4.89%，富台指數下挫5.53%。以週五富台指收盤價2093.25點推算，週一（10/13）加權指數對應位置約落於25,400～25,500點區間。

而這場突如其來的震盪，也再次提醒市場：AI 不只是題材，更是一場全球權力結構的戰爭。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：理性失效，AI狂潮創高後，稀土風暴重擊全球股市！