00679B受惠降息悄悄漲回...國泰金落後補漲？專家分析3大金融股：鴨子滑水

【文．玩股講客人】

如果你九月有在關注市場，應該會發現自從宣布美國降息之後，台股美股都是漲翻天。

這時就不會有人無聊在那邊喊連假變盤來搞笑，雖然過去每年機構總是經常喊這種老把戲，畢竟本身也沒梗，只會喊空而已，再不然就是等連假後，確定有下跌再來說自己空手好厲害。

結果這次空手的韭菜以及媒體們都安靜了，時間凍結在七、八月那時候，因為接下來漲勢凌厲，連什麼端午節變盤都不敢講，大家看漲說漲，看跌說跌是不是很好笑？

不過我們才不來那套，你也知道的，我已經非常多年不講連假變盤，因為我們投資十幾年以來，都是24小時全天候在股市投資的呢，有利空就想辦法找出投資不受傷的策略！

回到這個降息啟動，半導體當然是樂翻天，但其實大家也忘記一件事，那就是債券行情，所以這次要來談談美債的近況。

元大美債20年(00679B) 技術分析

說到觀察美債走勢，以台灣來講，我最喜歡看的就是00679B，這檔ETF走勢就是一個綜合體，不管你是美債還是匯率行情，又或者什麼資金湧入債券還是政策變化，也不用看什麼殖利率倒掛，通通不用麻煩了，00679B會告訴你行情怎麼樣。

從近期的行情來看，五月新台幣狂升造成00679B超級大匯損，於是報價也從30元以上直接殺到24.55元，不過六月開始就開始區間震盪整理，九月遇到降息更是重回多頭格局發展，目前已經在27元附近遊走。

個股比較

接下來當然也要關心三大壽險金控，我們把00679B、富邦金、國泰金、台新新光金放在一起，股價都是非常明確的多頭格局。

從2025年5月26日最低點起算，再把股息還原回去，00679B上漲9.64%，富邦金上漲16.22%、台新新光金上漲14.1%雙雙超車債券ETF。

至於國泰金上漲4.79%則是表現最差的，而且是最近才開始補漲，所以這可以看出市場的明確態度，遇到降息反彈，除了債券之外，首選當然還是富邦金、台新新光金這種操盤能力比較強的債券型金控。

至於國泰金操盤投資及避險能力稍微比較差一點，所以市場資金在第二時間才慢慢流入，不過降息只要啟動，也代表熱錢再起，國泰金再爛，還是能受惠熱錢行情的，接下來我們分別關心這三檔債券型金控的營運近況吧。

首先是金融股的權值王富邦金，2025年八月單月稅後淨利回到百億大關，當然主要還是靠人壽與銀行雙引擎。

富邦人壽單月貢獻58.1億元的稅後淨利，相較於2024年八月23.6億元可是超過翻倍的成長，另外銀行也從29.1億元成長到32.6億元，再來是富邦證券也從7.9億元成長到11.7億元，營運狀況相當不錯，所以富邦金八月份稅後淨利也是去年八月的兩倍。

再從前八月稅後淨利的角度來看，去年1,133.3億元，今年只有734.8億元，富邦人壽責任當然最大，前八月稅後淨利從745.5億元掉到262.8億元，這不只是腰斬程度了，而是膝蓋斬，所以八月一次拼回這麼多的獲利，可以看出降息帶動滿手債券部位的獲利有多猛。

再來看看國泰金表現，2025年八月稅後淨利是102.7億元，去年八月則是52.6億元，一樣是接近翻倍的成長，國泰人壽的稅後淨利則從去年八月12.2億元成長到今年八月億53.3億元，這可是高達四倍以上的滿血復活！

當然這有一部分也是因為去年金控的避險及操盤能力比較差，所以虧損幅度也超乎預期，這也是市場選擇富邦金更多而比較不信任國泰金的主因。

不過之前怎麼爛下去，現在就怎麼用力賺回來，國泰金今年前八月的稅後淨利是650.5億元，相較去年前八月983.5億元的衰退，大概是三分之一而已，這跟富邦金膝蓋斬的衰退相比就比較和緩一些。

最後來關心合併後的台新新光金，這家金控在合併確定之後，大家也不太講了，除了沒有題材之外，還有一個就是前面債券型金控實在太多家，熱度也輪不到他，所以我們就來特別研究一下。

從獲利結構來看，合併之後的獲利情況，確實已經不是過去那種銀行獨霸一方的的情況，2025年第二季壽險貢獻獲利已經來到21%，比上半年合併13%高出不少，這表示第二季合併之後的壽險貢獻放大，因此第三季配合降息行情，或許還有機會持續放大壽險的獲利佔比。

回到人壽投資組合來看，分成「海外固定收益」與「國內固定收益」，實際上對應到的就是美國國債與本國公債，所以其實還是債券，看到這邊就不用多說了，接下來的營運動能當然也要看債券表演，只能說台新合併的時機點剛剛好，也難怪當初中信金搶這麼用力。

當大家都聚焦在半導體，我們就來研究一下債券，一樣跟著多頭上漲，不過等崩盤無預警出現時，搞不好還能吃到恐慌資金湧入的紅利對吧？

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00679B慢慢漲回來沒人知，國泰金落後補漲時間到了嗎？