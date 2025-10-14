快訊

台積電大漲45元拉抬指數衝高逾500點 台股與台積電同步再刷新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股14日開盤指數上漲358.65點，開盤指數為27,282.1點。圖／本報資料照片
台股14日開盤指數上漲358.65點，開盤指數為27,282.1點。圖／本報資料照片

台股14日開盤指數上漲358.65點，開盤指數為27,282.1點，在台積電拉抬下，指數衝高到27,493.56點。台積電（2330）開盤價1,455元，上漲40元，隨後走揚到1,460元刷新高價。

群益投顧表示， 系統性風險降溫、類股輪動加快，將導致近期操作難度提高。美股勁揚、國安基金仍持續進駐台股，可逢低布局遭錯殺的績優股。

操作題材可留意：

1.台積電法說會即將登場─台積電10月16日召開法說會，市場關注焦點為CoWoS產能擴張進度、2026年資本支出計畫、2奈米製程產能規畫、美國擴廠規劃等。外資近期紛紛上調台積電2026年CoWoS產能預估值、2奈米製程出貨量、未來目標價,顯見市場對台積電法說會抱持樂觀預期。

2蘋果概念股─蘋果iPhone 17系列消費者反應與銷售狀況皆優於投資人預期，近期市場傳言將追加訂單；蘋果將陸續發表筆電、Vsion Pro系列等產品，除最大受惠者台積電外，其他相關供應鏈亦可望受惠。

周一（13日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,067.58點，上漲587.98點、漲幅1.29%；S&P500指數上漲1.56%；那斯達克指數上漲2.21%；費半指數上漲4.93%。台積電ADR漲7.92%，收在302.89美元，較台北交易溢價擴大至31.42%。

博通飆漲近10%，博通表示，將與OpenAI合作，博通將為OpenAI生產首款自研AI處理器。其他AI相關晶片股也上漲，輝達大漲2.8%，美光科技跳漲逾6%。

三大法人周一集中市場合計賣超678.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超563.1億元，投信賣超7.2億元，自營商（自行買賣）買超11.4億元，自營商（避險）賣超119.5億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,476口至7,521口，其中，外資淨空單增加4,309口至33,061口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,698口至14,146口。

選擇權未平倉量部分，10月F2大量區買權OI落在27,000點，賣權最大OI落在26,500點 ; 月買權最大OI落在26,900 點，月賣權最大OI落在24,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.4下降至1.17。VIX指數上升2.67至25.65。外資台指期買權淨金額4.05億元 ; 賣權淨金額0.37億元。整體選擇權籌碼面偏空。

