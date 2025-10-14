美股強彈 法人：台股可望收復27000點關卡

如果你九月有在關注市場，應該會發現自從宣布美國降息之後，台股美股都是漲翻天。 這時就不會有人無聊在那邊喊連假變盤來搞笑，雖然過去每年機構總是經常喊這種老把戲，畢竟本身也沒梗，只會喊空而已，再不然就是等連假後，確定有下跌再來說自己空手好厲害。 結果這次空手的韭菜以及媒體們都安靜了，時間凍結在七、八月那時候，因為接下來漲勢凌厲，連什麼端午節變盤都不敢講，大家看漲說漲，看跌說跌是不是很好笑？ 不過我們才不來那套，你也知道的，我已經非常多年不講連假變盤，因為我們投資十幾年以來，都是24小時全天候在股市投資的呢，有利空就想辦法找出投資不受傷的策略！ 回到這個降息啟動，半導體當然是樂翻天，但其實大家也忘記一件事，那就是債券行情，所以這次要來談談美債的近況。

2025-10-14 09:27