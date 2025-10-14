美股強彈 法人：台股可望收復27000點關卡

快訊

中央社／ 台北14日電

美股13日強勁反彈，道瓊工業指數上揚587.98點，費城半導體指數大漲315.86點。法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）勁揚7.92%，台指期夜盤揚升335點，台股可望收復27000點關卡。

美國總統川普（Donald Trump）近日揚言要對從中國進口的商品加徵100%關稅，但之後他態度放軟，使得美股13日彈升。道瓊工業指數上漲587.98點，漲幅1.29%，標普500指數上漲102.21點，漲幅1.56%，那斯達克指數上漲490.18點，漲幅2.21%，費城半導體指數揚升315.86點，漲幅4.93%。

國內外產業訊息方面，受惠油價、匯率回穩，以及轉投資收益挹注，台塑四寶台塑、南亞、台化、台塑化第3季合計獲利約新台幣130億元，成功扭轉虧損頹勢。展望第4季，台塑四寶整體中性看待，其中台塑因多項產品進入傳統旺季，估第4季營收季增。

美國聯邦準備理事會（Fed）9月啟動降息，激勵資本市場走揚，13家金控9月稅後淨利690.11億元，年增87.6%。

南亞科第3季轉虧為盈，每股純益0.5元，總經理李培瑛表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）在連續跌價近3年後，目前恢復產業健康情形，預期第4季價格可望較第3季再上揚，明年價格將相對穩定，營運應可正常獲利。

電信三雄9月財報出爐，受惠iPhone 17開賣，營運繳佳績，中華電信以每股盈餘0.4元，贏過台灣大的0.38元、遠傳的0.33元，遠傳單月營收破百億元，創新高；前9月中華電以每股賺3.79元，續蟬聯電信三雄每股獲利王。

生技股王保瑞藥業公布9月營收17.2億元，年減14.98%；保瑞並宣布，董事會通過擬辦理就已發行股份參與發行海外存託憑證於美國店頭市場掛牌交易，啟動Level 1 ADR計畫，預計明年第1季在美國店頭市場掛牌交易。

北基前董事長鍾嘉村疑涉光電案場弊案，遭起訴羈押，造成近期股價偏弱。北基董事會以捍衛全體股東權益為由，通過10月14日起至12月13日止買回庫藏股1萬張，買回價格區間為每股18.7元至54.7元，

法人表示，美股彈升，台積電ADR大漲7.92%，台指期夜盤揚升335點，台股可望隨著反彈，應可收復27000點關卡，並蓄勢挑戰歷史最高點27463.12點。

台塑化 美國

