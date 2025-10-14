第3季大戶、中實戶、散戶資金回流

台股大戶、中實戶及散戶資金回流，臺灣證券交易所昨（13）日公布第3季投資人數大幅增加高達五成，當中，大戶交易人數3,967人，中實戶交易人數3.54萬人，散戶達538.69萬人，各創近五季、近五季、近四季度高，顯示股市投資信心大幅回籠，第4季行情可期。

今年第3季成交值在5億元以上「大戶」自然人交易人數有3,967人、季增率高達48.96%，為2024年第3季以來最多人。而第3季成交值在1億至5億元的「中實戶」自然人交易人數有35,485人、季增率更達52.86%，同創去年第3季以來最多。法人指出，數據顯示股市大戶資金回流，已經為第4季年底作帳、作夢行情展開布局。

至於成交值在1億元以下的「散戶」人數達538萬6,911人、季增2.38%，則是創去年第4季以來、近四個季度新高。

證交所也公布，9月定期定額投資金額達181.31億元、月增8.2%，僅次於今年2月的185.68億元，為歷史第二大的定期定額投資金額，顯示台股中長期向上趨勢持續吸引資金流入，且定期定額成為投資人輕鬆首選參與行情的方式。

此外，9月有交易戶數為411.39萬戶，較8月392.79萬戶增加，且交易戶數突破400萬戶關卡至411萬戶，參與台股投資人數回溫。

證交所統計，第3季自然人占集中市場總成交值比重為54.16%、外資為33.6%。