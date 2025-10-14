第3季大戶、中實戶、散戶資金回流

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股大戶、中實戶及散戶資金回流，臺灣證券交易所昨（13）日公布第3季投資人數大幅增加高達五成，當中，大戶交易人數3,967人，中實戶交易人數3.54萬人，散戶達538.69萬人，各創近五季、近五季、近四季度高，顯示股市投資信心大幅回籠，第4季行情可期。

今年第3季成交值在5億元以上「大戶」自然人交易人數有3,967人、季增率高達48.96%，為2024年第3季以來最多人。而第3季成交值在1億至5億元的「中實戶」自然人交易人數有35,485人、季增率更達52.86%，同創去年第3季以來最多。法人指出，數據顯示股市大戶資金回流，已經為第4季年底作帳、作夢行情展開布局。

至於成交值在1億元以下的「散戶」人數達538萬6,911人、季增2.38%，則是創去年第4季以來、近四個季度新高。

證交所也公布，9月定期定額投資金額達181.31億元、月增8.2%，僅次於今年2月的185.68億元，為歷史第二大的定期定額投資金額，顯示台股中長期向上趨勢持續吸引資金流入，且定期定額成為投資人輕鬆首選參與行情的方式。

此外，9月有交易戶數為411.39萬戶，較8月392.79萬戶增加，且交易戶數突破400萬戶關卡至411萬戶，參與台股投資人數回溫。

證交所統計，第3季自然人占集中市場總成交值比重為54.16%、外資為33.6%。

台股

上市櫃9月營收衝上4.6兆元…創新高 創高家數今年來最多

上市櫃公司9月營收昨（13）日出爐，共計寫下四大紀錄，包括單月營收4.68兆元創歷史新高、第3季營收12.91兆元改寫歷...

台股先殺後拉 內資撐場…終場跌勢收斂

美中緊張，外資昨（13）日大賣超563億元，台股早盤一度重挫831點，但拜美國總統川普又「TACO」發文緩頰，加上國安基...

就市論勢／具成長潛力族群 吸睛

美中貿易衝突加劇導致近日市場波動加大，但政策生效時間設有緩衝期，且後續釋出談判意願，顯示短期仍有斡旋空間。

校園證券投資賽 開放報名

臺灣證券交易所為持續推廣投資人教育，替全國大專院校學生量身訂做的證券投資知識競賽活動「校園證券投資智慧王」，已開放報名，...

上車囉！台股ETF申購創近四個月新高 0050迎近百億元資金

國慶連假期間金融市場不太平，台股13日面臨到補跌壓力，不過，也提供逢低承接的機會，部分買盤選擇積極上車，其中，指標ETF...

