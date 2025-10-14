台股先殺後拉 內資撐場…終場跌勢收斂

美中緊張，外資昨（13）日大賣超563億元，台股早盤一度重挫831點，但拜美國總統川普又「TACO」發文緩頰，加上國安基金、公股行庫等國家隊進場護持，壽險資金、散戶等逢低承接，四大內資馳援，指數先殺後拉，終場跌378點收26,923點。

金管會主委彭金隆表示，台股昨日跌勢相較美股跌幅明顯收斂，顯示投資人面對消息面衝擊的解讀能力已大幅提升，強調市場最終仍將回歸基本面，金管會將密切注意後續發展。

台灣雙十連假期間出現中國祭出史上最嚴稀土出口令、美國反嗆加課關稅，釀成美股重挫，讓台股在收假前烏雲密布，但昨凌晨川普又釋出表示願意與中國大陸達成協議的訊號，台股雖然昨日開盤一度殺低831點至26,470點，但隨即拉升。台積電雖然一度暴跌50元、殺低至1,390元，終場下跌25元收1,415元，守住1,400元關卡。

三大法人同步站在賣方，聯手賣超678.4億元，其中外資賣超563.1億元，主要賣超台積電、鴻海、聯發科等權值股，光是台積電賣超金額便達267億元，外資並於台指期未平倉淨空單增加4,309口至33,061口；投信賣超7.2億元，連五賣，累計賣超158.4億元；自營商亦由買轉賣超108億元。八大公股行庫買超91.4億元，賣轉買，五大壽險則買超142.5億元。

國安基金委員會上周決議持續留在場內，也是昨天穩盤要角。國安基金相關人士表示，在護盤期間，任務行動不便對外說明，但國安基金仍會持續關注未來國際政經情勢，審慎應對。

不少散戶看到台股拉回，也勇於進場承接，台積電（2330）零股成交股數昨達522.58萬股，為今年8月21日來最大量；元大台灣50（0050）整張交易爆出167.88億元，零股也高達1,595萬股，雙雙改寫歷史第二高紀錄。

盤面上，以軍工、電力、記憶體等表現較為亮眼；千金股跌多漲少，台達電上漲31元收1030元，帶動千金股增至25檔。