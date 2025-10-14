上市櫃9月營收衝上4.6兆元…創新高 創高家數今年來最多

上市櫃公司9月營收昨（13）日出爐，共計寫下四大紀錄，包括單月營收4.68兆元創歷史新高、第3季營收12.91兆元改寫歷史單季新猷、前三季累計營收36.44兆寫下最強前三季、及創歷史新高家數111家為今年來最多。

法人預期，隨著AI供應鏈出貨暢旺，台積電9月營收報捷，預示AI商機將持續帶旺相關廠商10月業績表現，加上傳統旺季效應持續發酵，預估10月上市櫃總體營收不排除續寫新高。

由於AI需求持續暢旺，帶動上市櫃公司9月營收來到4.68兆元，月增13%、年增15%；第3季營收12.91兆元，季增8%、年增10%；前三季累計營收36.44兆元，較去年同期實績成長12.3%。

法人分析，9月上市櫃營收表現優於預期，主因AI需求持續強勁，從台積電（2330）、鴻海（2317）、智邦（2345）、華碩（2357）、廣達（2382）、台光電（2383）、京元電（2449）、聯發科（2454）等指標股單月營收年增率均達二位數，可看出端倪。

統計9月營收創新高的上市櫃公司計有111家，包括鴻海、神達、金像電、威剛等。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理江浩農等看法，上市櫃公司9月營收寫四亮點，表現優於預期，基本面亮眼，讓近日大幅震盪的台股增添信心，有助於行情迅速持穩，重回多頭軌道。

展望後市，由於AI需求持續暢旺，加上旺季效應、以及匯率持穩等因素，預期10月上市櫃公司營收仍將超越4兆元，不排除再創新高。

永豐投顧總經理李學詩、統一投顧董事長黎方國分析，AI供應鏈占台股營收比重達五成，隨輝達GB300開始大量出貨，以及美系四大雲端服務供應商（CSP）持續上調資本支出，預估明年AI投資金額有望較今年再成長二位數，顯示台股AI供應鏈業績到明年成長動能無虞。