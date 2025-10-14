快訊

勞動力高齡化海嘯來襲 中高齡勞工占比邁向5成

酷熱飆37度高溫 吳德榮：這時起恐秋颱與東北季風共伴效應威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

上市櫃9月營收衝上4.6兆元…創新高 創高家數今年來最多

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
上市櫃公司9月營收13日出爐，共計寫下四大紀錄。(路透)
上市櫃公司9月營收13日出爐，共計寫下四大紀錄。(路透)

上市櫃公司9月營收昨（13）日出爐，共計寫下四大紀錄，包括單月營收4.68兆元創歷史新高、第3季營收12.91兆元改寫歷史單季新猷、前三季累計營收36.44兆寫下最強前三季、及創歷史新高家數111家為今年來最多。

法人預期，隨著AI供應鏈出貨暢旺，台積電9月營收報捷，預示AI商機將持續帶旺相關廠商10月業績表現，加上傳統旺季效應持續發酵，預估10月上市櫃總體營收不排除續寫新高。

由於AI需求持續暢旺，帶動上市櫃公司9月營收來到4.68兆元，月增13%、年增15%；第3季營收12.91兆元，季增8%、年增10%；前三季累計營收36.44兆元，較去年同期實績成長12.3%。

法人分析，9月上市櫃營收表現優於預期，主因AI需求持續強勁，從台積電（2330）、鴻海（2317）、智邦（2345）、華碩（2357）、廣達（2382）、台光電（2383）、京元電（2449）、聯發科（2454）等指標股單月營收年增率均達二位數，可看出端倪。

統計9月營收創新高的上市櫃公司計有111家，包括鴻海、神達、金像電、威剛等。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理江浩農等看法，上市櫃公司9月營收寫四亮點，表現優於預期，基本面亮眼，讓近日大幅震盪的台股增添信心，有助於行情迅速持穩，重回多頭軌道。

展望後市，由於AI需求持續暢旺，加上旺季效應、以及匯率持穩等因素，預期10月上市櫃公司營收仍將超越4兆元，不排除再創新高。

永豐投顧總經理李學詩、統一投顧董事長黎方國分析，AI供應鏈占台股營收比重達五成，隨輝達GB300開始大量出貨，以及美系四大雲端服務供應商（CSP）持續上調資本支出，預估明年AI投資金額有望較今年再成長二位數，顯示台股AI供應鏈業績到明年成長動能無虞。

營收 AI

延伸閱讀

上車囉！台股ETF申購創近四個月新高 0050迎近百億元資金

富邦金獲利三冠王 單月獲利、前9月獲利EPS均居金控之冠

富邦金前九月大賺909.2億元、EPS 6.38元 四家子公司單月獲利創高

法說會前 高含積量的ETF受益人數大增

相關新聞

上市櫃9月營收衝上4.6兆元…創新高 創高家數今年來最多

上市櫃公司9月營收昨（13）日出爐，共計寫下四大紀錄，包括單月營收4.68兆元創歷史新高、第3季營收12.91兆元改寫歷...

台股先殺後拉 內資撐場…終場跌勢收斂

美中緊張，外資昨（13）日大賣超563億元，台股早盤一度重挫831點，但拜美國總統川普又「TACO」發文緩頰，加上國安基...

第3季大戶、中實戶、散戶資金回流

台股大戶、中實戶及散戶資金回流，臺灣證券交易所昨（13）日公布第3季投資人數大幅增加高達五成，當中，大戶交易人數3,96...

就市論勢／具成長潛力族群 吸睛

美中貿易衝突加劇導致近日市場波動加大，但政策生效時間設有緩衝期，且後續釋出談判意願，顯示短期仍有斡旋空間。

校園證券投資賽 開放報名

臺灣證券交易所為持續推廣投資人教育，替全國大專院校學生量身訂做的證券投資知識競賽活動「校園證券投資智慧王」，已開放報名，...

上車囉！台股ETF申購創近四個月新高 0050迎近百億元資金

國慶連假期間金融市場不太平，台股13日面臨到補跌壓力，不過，也提供逢低承接的機會，部分買盤選擇積極上車，其中，指標ETF...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。