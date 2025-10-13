上車囉！台股ETF申購創近四個月新高 0050迎近百億元資金

國慶連假期間金融市場不太平，台股13日面臨到補跌壓力，不過，也提供逢低承接的機會，部分買盤選擇積極上車，其中，指標ETF-元大台灣50（0050）迎近百億元的淨申購，不僅如此，四檔台股正2也都有獲得積極投資人的淨申購加持。

台股早盤一度下跌逾831點，在美中貿易戰往理性方向發展、美期電子盤反彈、市場歷經川普解放日的震撼教育後，逢低買盤積極入市下，加權指數留下超過452點的下影線，終場跌點收斂至378點，收在26923點。

觀察台股ETF淨申贖表現，受到股市來到高檔影響，投資人不僅買盤縮手，下半年起甚至連連呈現獲利了結的狀態，如今，美中貿易戰增添變數下，也讓手中握有銀彈的投資人看準機會進場加碼，13日整體台股ETF淨流入157.15億元，這也創下近四個月以來的新高。

以個別標的來看，元大台灣50獲得最多買盤，單日淨申購97.9億元，第二名是元大高股息（0056）的20.69億元、第三是元大台灣50正2（00631L）的19.07億元，第四至第十則依序為國泰台灣領袖50（00922）的9.27億元、富邦臺灣加權正2（00675L）的8.21億元、富邦科技（0052）4.82億元、國泰臺灣加權正2（00663L）的3.94億元、新光臺灣半導體30（00904）的2.81億元、群益臺灣加權正2（00685L）的2.27億元、主動安聯台灣高息（00984A）2.14億元。