快訊

獨／金管會翻修保險業會計制度 兩大抗匯損方案曝光

招生人數不足？文化大學勞動系成立60年卻傳廢系 校方回應

中職／太神！裝有導航的漏球 林子偉神補救將隊友E變對手DP

中國稀土管制風波緩和 法人：台股漲多回檔影響不大

中央社／ 台北13日電

中國商務部祭出管制稀土出口措施，美國也對中提出100%新關稅，造成美股重挫，但隨後雙方澄清誤會，川習會如期舉行。台股今天早盤重挫逾800點後，收盤跌勢收斂下跌378.5點。法人認為，台股漲多趁利空回檔，利空既已緩和，對股市影響趨緩。

台股今天收在26923.42點，下跌378.5點，成交值新台幣5839.69億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，中國商務部釋出管制稀土出口訊息，時間是12月；但美國總統川普一開始卻誤解在11月1日川習會當天，認為是挑釁，因而對中祭出100%新關稅。隨後美中雙方都澄清是誤會，川習會將如期舉行，台股今天早盤反映利空大跌逾800點後，跌勢收斂，即便收盤下跌378.5點，也收在接近全場最高點位置。

黃國偉指出，台股其實是漲太多後，逢利空順勢下跌，但利空又被證實為誤會，因此收盤跌勢不大。

他說，稀土不只從礦裡提煉難度高，有環境污染問題，即便回收也同樣困難，並沒有太多廠商有技術。

台股中的稀土概念股今天逆勢走強，閎暉收在漲停板37.1元；聯友金屬開盤即跳空漲停板107元，鎖住漲停至收盤；美琪瑪一度觸及漲停板80.4元，終場收在76.8元，上漲5.06%。

華新科轉投資閎暉，而閎暉公開收購日本電池大廠FDK的股權，間接掌握在中國電池廠的稀土原料資源。

聯友金屬專注於鎢金屬及鈷金屬等高性能材料的回收再製造，目前年出口鎢酸鈉量達2500噸，穩居全球前3大。主要產品鎢酸鈉（Na2WO4），應用於半導體、印刷電路板（PCB）、國防航太、金屬加工與電動車等關鍵產業，為台積電、蘋果、特斯拉等國際大廠在台鎢金屬唯一合格供應商。

美琪瑪主要生產電池正極材料的化工原料硫酸鈷、硫酸鎳，並布局電池材料回收商機。

台股 利空 電池

延伸閱讀

巴國向美出口稀土觸發大陸新規？陸外交部：無關

陸官媒宣稱：中國大陸正成為全球稀土秩序的「管理者」

中貿易談判王牌不只稀土 下個重磅武器：高端鋰電池

中國祭出新一輪稀土出口管制 龔明鑫：無人機恐受衝擊

相關新聞

南山人壽前三季賺206.6億元 二因素貢獻獲利

南山人壽保險本業表現穩健，受惠於穩定的經常性收益及資本利得挹注，2025年9月合併損益為新台幣29.3億元，年成長超過9...

上車囉！台股ETF申購創近四個月新高 0050迎近百億元資金

國慶連假期間金融市場不太平，台股13日面臨到補跌壓力，不過，也提供逢低承接的機會，部分買盤選擇積極上車，其中，指標ETF...

台積電鉅額交易逆勢上看1,600元大關 台股可望飆28,000關卡？

隨著美中角力升溫，台股13日開盤補跌1.39％但跌幅不重，台積電（2330）跟著下跌25元或1.74％收1,415元，但...

即日起報名！證交所連22年辦「校園證券投資智慧王」競賽 總獎金逾80萬

為持續推廣投資人教育，臺灣證券交易所為全國大專院校學生量身訂做的證券投資知識競賽活動「校園證券投資智慧王」，已開放報名，...

政經情勢雜音再起 三大主要債市全數淨流入

日本及法國遇財政波動，債市近全面走揚。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年10月3日至10月9日止近一周，三大...

AI熱潮延燒！美歐日股齊揚 安聯：基本面支撐股市續強

AI熱潮延燒，美歐日股齊漲。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年10月3日至10月9日止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。