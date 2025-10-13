中國稀土管制風波緩和 法人：台股漲多回檔影響不大

中國商務部祭出管制稀土出口措施，美國也對中提出100%新關稅，造成美股重挫，但隨後雙方澄清誤會，川習會如期舉行。台股今天早盤重挫逾800點後，收盤跌勢收斂下跌378.5點。法人認為，台股漲多趁利空回檔，利空既已緩和，對股市影響趨緩。

台股今天收在26923.42點，下跌378.5點，成交值新台幣5839.69億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，中國商務部釋出管制稀土出口訊息，時間是12月；但美國總統川普一開始卻誤解在11月1日川習會當天，認為是挑釁，因而對中祭出100%新關稅。隨後美中雙方都澄清是誤會，川習會將如期舉行，台股今天早盤反映利空大跌逾800點後，跌勢收斂，即便收盤下跌378.5點，也收在接近全場最高點位置。

黃國偉指出，台股其實是漲太多後，逢利空順勢下跌，但利空又被證實為誤會，因此收盤跌勢不大。

他說，稀土不只從礦裡提煉難度高，有環境污染問題，即便回收也同樣困難，並沒有太多廠商有技術。

台股中的稀土概念股今天逆勢走強，閎暉收在漲停板37.1元；聯友金屬開盤即跳空漲停板107元，鎖住漲停至收盤；美琪瑪一度觸及漲停板80.4元，終場收在76.8元，上漲5.06%。

華新科轉投資閎暉，而閎暉公開收購日本電池大廠FDK的股權，間接掌握在中國電池廠的稀土原料資源。

聯友金屬專注於鎢金屬及鈷金屬等高性能材料的回收再製造，目前年出口鎢酸鈉量達2500噸，穩居全球前3大。主要產品鎢酸鈉（Na2WO4），應用於半導體、印刷電路板（PCB）、國防航太、金屬加工與電動車等關鍵產業，為台積電、蘋果、特斯拉等國際大廠在台鎢金屬唯一合格供應商。

美琪瑪主要生產電池正極材料的化工原料硫酸鈷、硫酸鎳，並布局電池材料回收商機。