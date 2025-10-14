就市論勢／具成長潛力族群 吸睛

快訊

經濟日報／ 聯邦投信台股研究團隊

盤勢分析

美中貿易衝突加劇導致近日市場波動加大，但政策生效時間設有緩衝期，且後續釋出談判意願，顯示短期仍有斡旋空間。

美中貿易戰升溫對台灣形成雙重壓力，一方面半導體產業雖不直接使用稀土，但ASML等設備商供應鏈若受中國大陸「0.1%條款」限制，恐間接衝擊台積電（2330）等關鍵企業擴產；另一方面，美國擬對中國大陸加徵100%關稅可能引發全球需求萎縮，威脅台灣出口導向經濟模式。短期雖受惠AI需求支撐經濟成長，2025年第3季出口動能預期推升GDP表現，但中長期需面對供應鏈重組成本、地緣政治不確定性及傳統產業轉型壓力，美中雙方若在APEC峰會達成關稅緩解協議，將有助穩定外需前景，反之則需加速多元布局以降低系統性衝擊。

投資建議

全球股市與台股皆處於歷史高點水位，本益比估值普遍處於超買區間，且融資餘額逼近今年3月時高點，顯示籌碼面趨於浮動，短期受美中貿易摩擦升級影響可能面臨較大修正壓力。然而聯準會9月會議確立降息循環啟動，加上AI技術仍處於爆發增長階段，未來三年產業能見度明確且需求動能未見放緩，預期台股長期多頭趨勢不變，建議投資人趁回檔時強化投資組合彈性，透過動態配置布局具實質產業成長潛力之標的，並避開缺乏基本面支撐的過熱個股。

壓力

