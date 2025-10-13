快訊

9月定期定額投資金額逾181億元 創台股史上第二大金額

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公布9月暨第3季集中市場相關數據，其中，定期定額投資金額達181.31億元、月增8.2％，僅次於今年2月的185.68億元，為歷史第二大的定期定額投資金額，顯示台股中長期向上趨勢持續吸引資金流入，且定期定額成為投資人輕鬆首選參與行情的方式。

據統計，9月定期定額投資金額為18,131,654,846元，相較於8月定期定額投資金額16,746,784,694元增加。至於9月有交易戶數為4,113,963戶，相較於8月3,927,948戶增加，且突破400萬戶關卡至411萬戶數。

此外，9月成交量周轉率11.75％，同樣較8月成交量周轉率10.99％增加，反映9月股市熱絡，投資人換手追高的意願提升。當沖成交值占比為36.31％、平均每日當沖戶數141,311戶，相較於8月當沖成交值占比36.16％、平均每日當沖戶數：133,439戶，數據同步提升。

ETF成交值占比6.23％，相較於8月ETF成交值占比5.91％也上升，市場居高思危下，仍存有分散風險的意識。自然人成交值比重54.79％相較於8月比重55.9％小幅下降；外資成交值比重33.69％，相較於8月外資比重32.84％提升，籌碼趨於集中，對台股後市表現更為有利。

證交所進一步統計，第3季成交值5億元以上的主力大戶自然人數有3,967人、成交值1億元至5億元的中實戶自然人數為35,485人，成交值1億元以下的自然人人數為5,386,911人。其中，第3季自然人占集中市場總成交值比重為54.16％、外資為33.6％，國內法人則為12.24％。

相較於第2季自然人占集中市場總成交值比重為48.9％、外資為37.29％，國內法人為13.77％，整體第3季自然人參與市場比例回溫且達過半比重。

