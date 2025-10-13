美中貿易戰火再起？對亞股衝擊低於想像

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美中貿易戰火再起，市場憂心科技與資源戰線升級，引發美股三大指數10日大跌1.9-3.5%，費城半導體指數更狂跌6.3%。不過，主要亞股13日跌幅不如想像嚴重，港股跌1.5%，台股跌1.3%，韓股跌0.7%，東南亞及南亞跌幅普遍更輕，日股則休市。

「鉅亨買基金」指出，近期市場雖受政治風波影響而出現短線回檔，但投資人毋須過度恐慌。歷史經驗顯示，政治對峙多屬談判過程的一部分，真正決定長線趨勢的仍是企業獲利與科技結構升級。建議投資人應聚焦中長期趨勢，人工智慧（AI）依舊是推動美國經濟升級的主軸，市場修正反而提供長線布局契機。

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，川普與習近平的對峙更偏向「政策放話」而非全面對抗。短期波動難免，但長線投資信心不應因情緒起伏而動搖。從資金面觀察，美股仍潛藏龐大的待進場動能。美國貨幣市場基金總資產規模過去一年由6.4兆美元攀升至10月初的近7.4兆美元，顯示大量資金仍停泊於低風險資產。

針對AI泡沫爭議，張榮仁認為，AI仍是長線核心主題。當前科技巨頭的獲利能力、現金流與估值體質，均遠優於2000年網路泡沫時期。AI成長具實質支撐。AI所帶動的資本支出、雲端基礎建設與自動化應用，正推動美國經濟結構升級。

張榮仁表示，面對市場震盪，最有效的方式不是追高殺低，而是運用鉅亨買基金「超底王策略」，透過系統化、紀律化的逢低加碼機制，在市場恐慌時逐步布局、分批進場，避免情緒化操作風險。特別是在AI與科技創新長線成長確立的環境下，超底王策略讓投資人能在恐懼中買進、於反彈中掌握上漲動能。

