台積電鉅額交易逆勢上看1,600元大關 台股可望飆28,000關卡？

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
法人分析，台積電鉅額交易近期密集刷新天價，可視為「多頭未止」的指標之一。(中央社)
隨著美中角力升溫，台股13日開盤補跌1.39％但跌幅不重，台積電（2330）跟著下跌25元或1.74％收1,415元，但盤後鉅額交易卻不讓人失望，價格逆勢刷新高至1,580元、進一步上看1,600元大關。

法人分析，台積電鉅額交易近期密集刷新天價，可視為「多頭未止」的指標之一，以13日鉅額交易與現貨收盤價的165元價差換算仍有1,317點空間，換言之，多頭作價的樂觀情境下，市場關注加權指數目標價是否飆升至28,240點。

儘管外資13日大賣台股563.12億元，其中，提款台積電最狠近1.9萬張、金額達267億元。但盤後鉅額交易卻透出不一樣的看法，市場也關注利空是否僅是短線獲利了結，台股可望再次重啟漲勢。

進一步觀察台積電ADR今日盤前價格，已經由前一日收盤下跌6.41％，轉為盤前上漲逾5％，台指期夜盤也隨著美股三大主要指數期貨盤前上漲而跟著反彈，並一度收復27K大關，美股開盤後走勢值得關注。

據統計，台積電今日鉅額配對交易共16檔，最高價為1,580元10張，最低價為1,392.5元共46張，其餘15筆成交均價都在1,400元以上，加權平均價格為1,408.02元，小幅低於現貨收盤價格。

觀察台積電的鉅額交易價格前三高均在近期出現，除了10月13日的1,580元居首，今年10月8日、10月9日分別為1,570元、1,550元，且前五高價格均墊高至1,500元關卡以上。

台積電 台股

