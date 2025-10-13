南山人壽前三季賺206.6億元 二因素貢獻獲利

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽保險本業表現穩健，受惠於穩定的經常性收益及資本利得挹注，2025年9月合併損益為新台幣29.3億元，年成長超過90％。圖／本報資料照片
南山人壽保險本業表現穩健，受惠於穩定的經常性收益及資本利得挹注，2025年9月合併損益為新台幣29.3億元，年成長超過90％。圖／本報資料照片

南山人壽保險本業表現穩健，受惠於穩定的經常性收益及資本利得挹注，2025年9月合併損益為新台幣29.3億元，年成長超過90％，累計1～9月自結獲利為新台幣206.6億元，約年減四成，每股盈餘1.41元。

南山人壽2025年9月合併新契約保費為新台幣72億元，以投資型年金、理財型及高保障商品為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。

隨著科技進步與3C產品的普及，民眾急需與現代生活方式相契合的精準保障方案，因此南山人壽推出「南山人壽網路投保 iLike3C 特定保障商品組合」，結合「南山人壽網路投保iLike相挺傷害保險」以及業界第一張網路投保定額健康險商品「南山人壽網路投保iLike3C特定手術健康保險附約」，著重3C使用族群所需眼睛、脊椎及手部保障，以創新商品為臺灣民眾提供更精確的健康守護。

南山人壽重視人才永續，長期致力於打造多元、平等、共融的職場文化，宣布加入由超過500家產、官、學單位所組成的「2025 Talent, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」，透過分享南山人壽建構DEI職場的經驗與做法，與各界攜手，以個人、生活、社會、企業與環境五大面向推動永續價值，進一步體現南山人壽實踐「每日存健康行動」的決心與承諾。

