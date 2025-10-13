快訊

即日起報名！證交所連22年辦「校園證券投資智慧王」競賽 總獎金逾80萬

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
證券投資智慧王活動報名時間自即日起至10月31日止，參加隊伍爭取最高榮譽及12萬元獎學金。證交所／提供
證券投資智慧王活動報名時間自即日起至10月31日止，參加隊伍爭取最高榮譽及12萬元獎學金。證交所／提供

為持續推廣投資人教育，臺灣證券交易所為全國大專院校學生量身訂做的證券投資知識競賽活動「校園證券投資智慧王」，已開放報名，本次總決賽冠軍隊伍獎金高達12萬元，總獎金超過80萬元，歡迎各大專院校學生踴躍組隊報名，報名不限財金系所。

證券投資智慧王活動報名時間自即日起至10月31日止，網路初賽訂於11月12日至14日連續3天舉行，12月9日於證交所（臺北101大樓）辦理複賽暨總決賽活動，爭取最高榮譽及12萬元獎學金。

各大專院校在籍學生（含碩博士、外籍、陸籍及交換生），3人即可組隊報名參加（不限年級及系所，同校大學生及碩、博士生可混合組隊），詳細活動辦法請參閱本活動官網https://act.twse.com.tw/wisdom/

本活動連續舉辦22屆，以理論結合應用，設計涵蓋ETF、交易制度、新金融商品、風險控管、追蹤誤差、股債配置等題型，期望透過競賽過程激發學生深入思考與實際操作能力，透過寓教於樂的方式促進證券投資知識扎根，深獲學界及業界肯定與支持，為全國大專院校學生年度重要賽事之一，歡迎各大專院校學生趕快組隊來拿獎金。

即日起報名！證交所連22年辦「校園證券投資智慧王」競賽 總獎金逾80萬

為持續推廣投資人教育，臺灣證券交易所為全國大專院校學生量身訂做的證券投資知識競賽活動「校園證券投資智慧王」，已開放報名，...

