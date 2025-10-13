政經情勢雜音再起 三大主要債市全數淨流入

日本及法國遇財政波動，債市近全面走揚。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年10月3日至10月9日止近一周，三大債市仍保持淨流入、力道均微幅降溫；其中，投資級企業債仍維持淨流入居冠、金額為82.4億美元；其他依序為非投資等級債基金淨流入金額17.9億美元、新興市場債淨流入16.6億美元。

針對近期債市，安聯投信表示，受到日本長期國債殖利率飆升以及政治不確定性拖累歐債，加上美中雙方日前再就貿易關稅問題出招，市場再陷震盪；而在避險需求升高下，美國十年期公債殖利率下滑9.7個基點至4.05%，投資級公司債價格呈現上漲，美元指數走弱而黃金走強。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，美國政府停擺已持續一周，川普立場出現鬆動跡象，表示願意就醫療補貼與民主黨談判。美國政府停擺造成的數據空窗推動交易員加大對沖年內聯準會決策出現意外兩極的風險，包括暫停降息抑或政策放鬆力度超出預期。而美國政府關門風險延續，使得債市雙向交易活躍。

就投資建議上，陳信逢表示，基於多頭格局未變、但短線震盪風險偏高，策略建議以收益打底，建構多元配置核心布局，複合資產仍為布局重心，債券則以複合債及中短天期公司債為主。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，目前美國信用市場處於一個「Goldilocks zone」，主要原因在於收益水準、票息條件與發行人品質三者兼具，構成一個相對理想的投資環境。

謝佳伶表示，票息水準明顯提升，成為當前總報酬的核心驅動力。在價格面，目前無論投資級或非投資級債，整體價格水準普遍落在94–97區間，也意味著除有穩定票息收入之外，價格「面額回歸」效應亦為投資人提供潛在資本利得空間。雖然當前利差相對偏低，但這並非進場的阻力。

謝佳伶指出，從觀察歷史經驗得知，利差可以長時間維持在低水位，例如1990年代中期或2004–2007年。對投資人而言，當前較高的殖利率代表等待利差擴大的機會成本也更高，且在現行環境下，「正報酬」與「相對緊縮的利差」可以並存。