AI熱潮延燒！美歐日股齊揚 安聯：基本面支撐股市續強

AI熱潮延燒，美歐日股齊漲。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年10月3日至10月9日止近一周，美國股票基金淨流入持續居冠、力道擴大至142.03億美元；亞洲不含日本轉為淨流入金額為5.14億美元；拉丁美洲維持小幅淨流入1.52億元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，原本全球市場持續沉浸在AI需求有望增溫等利多消息，不斷挑戰新高，日股在政策期待下大漲，新興股由亞股領漲。但隨著日前中美政府再度因貿易關稅出招交手，中國大陸祭出對稀土出口加強管控手段，美國總統川普則以將對中國大陸輸美產品加徵100% 關稅回應，市場隨即陷入震盪。

全球主要股票指數全數走跌，其中，科技概念股受到市場擔憂稀土管制造成供應鏈風險明顯受到壓抑，反觀民生物資、公用事業及美國本土從事稀土或關鍵材料的業者表現則是相對強勢。

展望後市，安聯投信表示，中國大陸在全球稀土產業中占據主導地位，從上游開採、中游冶煉到下游的製造與應用，皆具備關鍵性實力與技術優勢。根據美國地質調查局資料，截至 2024 年中國大陸占全球稀土產量超過 70%，國際能源署資料則指出大陸掌握全球約 87% 稀土冶煉能力。現今全球科技產業高度仰賴大陸稀土供應鏈，稀土出口限制將直接牽動電動車、AI、半導體、再生能源及軍工等相關產業。

安聯投信表示，回顧美國總統川普就任以來，關稅手段主要作為籌碼以爭取談判空間，兩敗俱傷並不符合其國家利益。中方強調，出口管制不是禁止出口，事先已就措施可能對產供鏈產生影響進行充分評估，確信相關影響非常有限；美方也釋出「美國希望幫助中國，而非傷害它」，展現較為緩和的立場。雖事件發展仍有許多變數，但若對峙態勢並未升高，對於盤勢不至於出現持續性影響。

安聯投信表示，稀土本身並不稀有，但其開採、提煉及處理具高汙染性，大陸因環保管制較為寬鬆使其在稀土產業鏈具有絕對主導地位。惟在地緣政治衝突日益頻繁背景下，將強化全球供應鏈去中化及中國大陸強調科技自主趨勢，可留意其衍生題材。

回到基本面來看，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫，在川普再度宣布提高對中關稅前，S&P500企業今、明年獲利已呈現持續上修走勢，意味基本面繼續支持股市表現。市場對於消息面劇烈反應也部分來自於四月貿易戰後的顯著漲幅，使調節賣壓相對較大。惟若美中關稅議題未持續發酵則盤勢在基本面支撐下可望回穩。

安聯投信台股團隊表示，若AI及台股等有結構性題材的標的出現較大拉回，則可逐步低接布局。從觀察整體盤勢來看，台股企業獲利持續復甦循環，台灣上市櫃公司總獲利2024年在AI熱潮帶動下超過4兆，2025年預估為4.3-4.4兆元，2026年可望達到4.9-5.0兆元，再創高峰，有望支撐台股持續創下新格局。

安聯投信台股團隊預期明年台股漲幅將擴散至更多產業族群，盤勢結構將更加健康。在投資建議上，科技相關依然是2026年布局重點，包括半導體及AI供應鏈仍為核心持股，但非科技股亦可拉高布局，傳產股今年受到第2季匯率因素及對等關稅影響較大，在低基期下，明年表現可望優於今年。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金 (00984A)經理人施政廷表示，AI絕對是第4季最重要的投資主軸，但傳統消費性電子也不能忽視，像是價值低波動與基本面上修的消費性電子或許有機會表現；這此次蘋果新機備貨量上看1億台，值得關注。考量蘋果供應鏈評價已相對合理，第4季如果銷售超預期，相關族群有望享有「成長」「價值」的雙重優勢。在高檔環境下，建議以成長搭配高息主題，多策略靈活掌握輪動機會。