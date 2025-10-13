新興亞股中越南上周漲幅6.2%最強、台股2%居次

稀土議題使美中緊張關係再次升溫，中國大陸宣布對稀土展開新的管制措施，美國總統川普隨即宣布將對大陸商品加徵高達100%關稅，進一步引發市場劇烈震盪。中國信託投信表示，觀察上周新興亞洲資金流向，整體呈現淨流入，外資買超南韓9.1億美元最多，其次買超印度3.8億美元、台灣2.1億美元。而越南、泰國、菲律賓則呈現小幅度賣超。

在股市漲跌部分，中國信託投信指出，上周新興亞股漲多於跌，越南因受惠新興市場升級題材，漲幅最為兇猛，周漲幅6.2%居冠，今年來漲幅達38.33%僅次於南韓的48.06%。而台股上周漲2%，南韓上漲1.7%、印尼、印度皆漲1.6%。菲律賓及泰國則分別下跌1.2%、0.5%。短線受美中緊張關係升溫，以及川普政策不確定性影響，市場仍將由消息面主導使得波動加劇。

短線市場與降息觀察，中國信託策略優利多重資產基金經理人羅世明表示，美中因稀土事件使得緊張關係升溫，川普宣布11月1日將對中國產品加徵100%關稅，觀察川普過去的政策風格，關稅政策為川普政府貿易談判的手段或籌碼；美中貿易結構相當龐大且複雜，重要戰略物資除稀土，如黃豆、半導體晶片及設備、高科技軟硬體產品等，都需要兩國進一步協商。而市場預期，川普最終不會讓結果發展成兩敗俱傷局面，不過在美中貿易談判未有具體結果前，市場仍將充斥著不確定性，如何降低資產波動，同時兼顧報酬，為當前投資人應思考的方向。

另一方面，美國聯準會(Fed) 10月底將召開FOMC貨幣政決策會議，羅世明表示，短線上，關稅事件不至於影響聯準會貨幣政策方向，雖然美國聯邦政府關門，就業及通貨膨脹等重要經濟數據延後公布，但市場仍預期美國聯準會將持續降息。根據CME Group的FedWatch數據，10月FOMC會議降息機率高達9成以上，12月會議再次降息機率也高達8成。羅世明指出，近期就業市場雖出現降溫，但消費力道仍維持韌性，加上2026年企業獲利成長展望仍佳，美國經濟短期轉為衰退風險有限，整體來說，聯準會展開降息循環將有利於股、債市場進一步表現。

越南股市觀察，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股受惠成功升級富時新興市場，本次升級也替原先因越南邊境市場身分而無法參與的外資敞開大門。國際券商進一步預估，越南市場升級題材將吸引外資回流越股，涵蓋主、被動資金，資金規模將達到60至80億美元，樂觀情境下甚至可突破百億美元。

另一方面，越南官方不僅在股市交易制度持續進行優化，針對整個資本市場正進行大規模調整。例如，近期黃金市場迎來重大改革，越南政府為穩定黃金報價，不與國際金價脫鉤，政府開放黃金製造及進口權，官方將不再壟斷金市，並規定強制實施電子發票與申報制度，嚴格追蹤黃金交易軌跡，此舉將大幅壓縮黃金交易的投機空間，進一步引導資金轉往實體經濟，加上政府延續寬鬆貨幣政策，提供低率環境，給市場創造出良好上漲格局。隨著越南基本面無虞，投資人應持續布局，掌握長線成長行情。