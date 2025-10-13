證交所辦6場「防範內線交易宣導會」 上市公司反應熱烈

證交所表示，為深化企業對內線交易法規的正確認識與防範能力，已於今年5月在台北、新竹、台中及高雄舉行4場「防範內線交易宣導會」，廣邀上市公司董事、公司治理主管及內部稽核主管參與，報名情況相當踴躍。由於尚有報名需求未能滿足，證交所特別於9月至10月增辦兩場次線上宣導會，期使更多上市公司內部人員深入了解內線交易相關規範與預防機制，共同維護市場公信與穩定。本系列活動累計吸引近1,600人參與，深獲好評，迴響熱烈。

證交所指出，內線交易指公司內部人利用未公開重大資訊進行交易，不僅違反法令，更嚴重損害市場公平性與投資人信心。此類違規行為雖可透過主管機關或司法機構事後追究，但其對市場秩序及企業形象的破壞，往往難以彌補，因此加強事前宣導、落實內部控管，是預防內線交易的根本關鍵。

證交所進一步指出，本次課程內容涵蓋「內線交易法規解析」、「內線交易監理與實務常見疑義」、「內部控制與內線交易防範暨常見缺失探討」等面向，協助企業從制度面與人員教育雙軌並進，降低違規風險。課程中不僅針對證券交易法中內線交易的構成要件進行說明，亦透過案例說明刑事責任、民事賠償與風險情境，並以重大合併案、取得或處分重大資產及認列鉅額減損等實際案例解析，協助企業判斷哪些資訊應嚴加控管。此外，內線交易防制已成為公司治理評鑑的重要指標，企業應主動將法令遵循納入日常管理。

證交所強調，防範內線交易不僅是符合法規要求，更是確保資本市場健全運作與投資大眾信賴的基石。本次宣導活動獲得與會者高度肯定，課後交流踴躍，未來亦將持續辦理相關活動，與市場各方攜手維護誠信交易環境。