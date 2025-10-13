快訊

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 初步調查出爐

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未用Medlink求助 衛福部長這樣說

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

股市、幣圈「連滾帶爬」 網友詢問急售「賠售房產」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台股下跌示意圖。圖／AI生成
台股下跌示意圖。圖／AI生成

連假期間股市、幣圈出現大幅震盪，放假前是從從容容游刃有餘，過完假是匆匆忙忙連滾帶爬，脆(Threads)上出現不少幣友被平倉出場，甚至有人在脆上詢問急售賠售物件；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，幣圈一天人間10年，該類金融工具賺的速度快但風險也高，往往在最高檔失去戒心放大槓桿，一夕之間遇到系統性風險就損失慘重，最好有賺就把一些獲利存起來或償還房貸，做好風險控管規劃。

台股上周連假期間躲過一小波股災，休假期間期貨商也提醒周一開盤前要拉高維持率，避免被動觸發強制平倉，所幸開盤前美國釋出較為和緩的言論，避免股市出現一波災情，不過幣圈上周五就出事，有些幣友使用槓桿操作的確遭到一輪血洗爆倉出場。

根據媒體報導上周加密幣出現短期暴跌，統計10月11日全網爆倉升至193.6億美元，再度刷新歷史紀錄，台灣有些幣友一覺醒來就收到被平倉通知，損失慘重，脆上也不少幣友PO文取暖，還有脆友直接發文詢問，想要低接急售賠售的房產。

曾敬德表示，這幾年投資工具眾多，又碰上市場上的大行情，出現一些少年股神與少年幣神，因為過去行情好時操作順風順水，也會自我膨脹忽略風險意識，結果碰到4月股災與10月幣災，尤其年輕人對於新事物接受度高，加上過去虛擬貨幣合約投資嚐到甜頭，這波災情對於現貨投資虛擬貨幣傷害有限，但若是有開槓桿就受傷慘重，不過由於幣圈的投資年齡層比較年輕，真的要急售的可能僅是個案，但輸掉頭款的可能較多。

曾敬德建議，若是一段時間操作順利，就可以把一些錢留起來，可以償還房貸、留做現金部位，甚至購買債券做風險預防，避免歐印(all in)翻船。

房貸 虛擬貨幣

延伸閱讀

防堵詐騙破口 立委籲加強監管境外虛擬貨幣商

老闆哭…9天春節起手式！2026年假期滿滿、補班「直接消失」一天都沒有

高雄餐飲飯店業者推優惠 搶攻10月連假消費商機

影／國慶連假警員在台2線攔停水牛 苦思對策時見牛跳過護欄鬆一口氣

相關新聞

小摩點讚台灣先進封裝設備業 這檔最看好

摩根大通（小摩）在最新釋出的「台灣先進封裝設備產業」報告中指出，由於AI需求帶動產能規劃與先進封裝技術演進，加上台灣設備...

台塑四寶9月營收出爐！台塑、南亞都較上月成長 交出好成績

台塑四寶13日公布9月合併營收，南亞（1303）單月營收221.7億元，月增6.3%、年增3.5%，成長表現居各公司之冠...

股市、幣圈「連滾帶爬」 網友詢問急售「賠售房產」

連假期間股市、幣圈出現大幅震盪，放假前是從從容容游刃有餘，過完假是匆匆忙忙連滾帶爬，脆(Threads)上出現不少幣友被...

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

國慶連假期間，美中貿易摩擦升溫，國際股市一片綠油油，台積電ADR連兩日分別下跌1.52%、6.41%，衝擊台股大盤13日...

台股重挫…賴總統一席話點燃軍工股漲停潮 法人：潛力可期

台股13日重挫，不過軍工股由於受惠總統賴清德於國慶演說中，提及國防預算明年度將占GDP逾3%、2030年前達到5%，激勵...

台積電守住10日線堅強堡壘！台股跌勢較預期輕 分析師點名看好四族群

美股上周五大跌收盤，台股在連假後開盤也受到影響，13日一度重挫逾800點，終場則是下跌378.5點，以26,923.42...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。