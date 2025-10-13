股市、幣圈「連滾帶爬」 網友詢問急售「賠售房產」

連假期間股市、幣圈出現大幅震盪，放假前是從從容容游刃有餘，過完假是匆匆忙忙連滾帶爬，脆(Threads)上出現不少幣友被平倉出場，甚至有人在脆上詢問急售賠售物件；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，幣圈一天人間10年，該類金融工具賺的速度快但風險也高，往往在最高檔失去戒心放大槓桿，一夕之間遇到系統性風險就損失慘重，最好有賺就把一些獲利存起來或償還房貸，做好風險控管規劃。

台股上周連假期間躲過一小波股災，休假期間期貨商也提醒周一開盤前要拉高維持率，避免被動觸發強制平倉，所幸開盤前美國釋出較為和緩的言論，避免股市出現一波災情，不過幣圈上周五就出事，有些幣友使用槓桿操作的確遭到一輪血洗爆倉出場。

根據媒體報導上周加密幣出現短期暴跌，統計10月11日全網爆倉升至193.6億美元，再度刷新歷史紀錄，台灣有些幣友一覺醒來就收到被平倉通知，損失慘重，脆上也不少幣友PO文取暖，還有脆友直接發文詢問，想要低接急售賠售的房產。

曾敬德表示，這幾年投資工具眾多，又碰上市場上的大行情，出現一些少年股神與少年幣神，因為過去行情好時操作順風順水，也會自我膨脹忽略風險意識，結果碰到4月股災與10月幣災，尤其年輕人對於新事物接受度高，加上過去虛擬貨幣合約投資嚐到甜頭，這波災情對於現貨投資虛擬貨幣傷害有限，但若是有開槓桿就受傷慘重，不過由於幣圈的投資年齡層比較年輕，真的要急售的可能僅是個案，但輸掉頭款的可能較多。

曾敬德建議，若是一段時間操作順利，就可以把一些錢留起來，可以償還房貸、留做現金部位，甚至購買債券做風險預防，避免歐印(all in)翻船。