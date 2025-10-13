台塑四寶9月營收出爐！台塑、南亞都較上月成長 交出好成績

台塑四寶13日公布9月合併營收，南亞（1303）單月營收221.7億元，月增6.3%、年增3.5%，成長表現居各公司之冠，台塑（1301）單月營收140.17億元，也較上月成長7%；其餘台化（1326）及台塑化（6505）兩公司7月營收分別為230.69億元、524.95億元，與上月及去年同期都出現衰退。

台塑9月合併營收140.17億元，與8月比較增加9.1億元，月增7％，年減15.8%。台塑說明，9月營收與上月比，主要是銷售量差增加，台塑因配合液鹼外銷客戶船期安排，部分訂單改至9月出貨，因此9月液鹼銷售量比2025年8月增加6.8萬噸。

若與去年同期比，台塑今年9月銷售價、量都減少，今年以來中國大陸石化同業新產能陸續投產，市場供給量增加，拖累市場行情，且杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格分別比去年同期下跌5％、8％及7.9％；此外今年9月新台幣兌美元平均匯率較去年同期升值5.2％，致9月各產品平均價格比去年同期下跌，幅度介於8~47％。另外台塑今年9月麥寮AE廠安排歲修，產銷量減少，去年9月產銷正常，因此9月AE銷售量比去年同期減少1萬噸。

南亞9月合併營收221.7億元，其中四大產品營收皆比8月成長，合計共增加13.2億元，月增6.3%，其中化工產品因德州EG銷售增加，及部分8月訂單跨月裝運出口，致交運量提高；電子材料產品由於網通、伺服器需求穩定，客戶面對材料漲價趨勢，在十一假期前積極備貨，帶動營收增加；而聚酯產品因下游進行秋冬備胚，提高購買量，塑膠加工產品因大陸車用皮等民生需求回暖。

南亞9月合併營收與去年同期比也增加7.4億元，年增3.5%，主要是AI及周邊需求旺盛，電路板等電子材料產品營收向上攀升；而化工產品因麥寮、德州EG銷售量提高，營收也有增加。

台化9月合併營收230.69億元，與8月比較減少1.3億元，衰退0.6％。台化表示，SM下游需求不佳，產銷量減少，另PIA產銷調度，部分大陸客戶改由龍德廠出貨帶動銷售增加，至於台化寧波受惠PTA-6設備異常檢修結束後投產，銷售增加；其他子公司方面，台灣醋酸本月安排定檢，配合庫存減少銷售1.6億元；台化出光客戶上月提前下單備貨，銷售減少，福懋長纖布訂單受季節轉換影響。在售價方面，苯酚同業減產降載，行情緩升；ABS加強拓銷高價規格產品，平均售價上漲；其餘產品因需求疲弱，行情弱勢盤整。

台化9月合併營收230.69億元，與去年同期比衰退16.1％，原因包括酚酮、PTA、PS、ABS、PP市況不佳且受美國關稅政策及大陸競銷影響；台化寧波的PS、ABS、PTA也因需求疲弱產銷調節，銷售減少；苯酚廠安排11月定檢，丙酮減少銷售累積庫存。其他子公司方面，越南FIC聚酯絲、SPP粒及耐隆粒因美國關稅、中國同業低價傾銷影響，發電機組運轉時數配合國家電網調度也有影響，台灣醋酸本月安排定檢，產銷量減少，台化出光客戶上月提前下單備貨，銷售 也減少。另外售價方面，受油價走弱帶動原料行情下跌，供給增加需求疲弱，客戶觀望同業競銷等影響，產品價格下跌。

台塑化9月合併營收524.95億元，月減3.7%，其中煉油事業營業額比上月減少6.9%，烯烴事業營業額比上月增加6.3%。台塑化表示，9月原油煉製量比上月減少269.4萬桶，主要係9月配合重油加氫脫硫單元(RDS#2)及重油媒裂單元(RCC#2)等單元執行定檢所致；9月全產品銷售量比上月減少255.6萬桶；售價方面，9月杜拜原油均價70.0美元/桶，比上月上漲0.6美元/桶，加上外銷油品及化學品對原油價差比上月增加影響，全產品均價比上月增加2.8美元/桶。若與去年同期，台塑化9月合併營收年減1.6%。