外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

國慶連假期間，美中貿易摩擦升溫，國際股市一片綠油油，台積電ADR連兩日分別下跌1.52%、6.41%，衝擊台股大盤13日一度下殺831.48點、至26,470.44點，回測10日線；所幸，美國總統川普隨後又釋出談判意願，美股期指也翻紅走高，台股未出現恐慌性下殺，加上台達電（2308）逆勢創下盤中1,045元、收盤1,030元雙天價，以及記憶體、綠能、軍工等族群各有強勢股剽悍抗空，使得大盤跌點逐步縮減，終場大盤跌378.5點，成交值增至5,839億元，其中，台積電（2330）交投熱絡衝出5.3萬餘張大量，成交值放大至750.21億元。三大法人賣超678.42億元。

統計三大法人13日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超563.13億元，投信賣超7.22億元；自營商賣超（合計）108.07億元，其中自營商（自行買賣）買超11.49億元、自營商（避險）賣超119.56億元。

盤面上，影響大盤前五大個股分別為台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、富邦金（2881）、日月光投控（3711），合計影響266.3點；支撐大盤前五大要角則為台達電、華碩（2357）、緯穎（6669）、致茂（2360）、東元（1504），合計貢獻漲點約39.46點。

觀察今日成交值超過百億元個股有7檔，股價僅台達電逆勢收高3.1%、其餘皆跌。依序為：台積電750.21億元，股價跌1.74%、收1,415元，盤中最高1,420元、最低1,390元；台達電231.45億元，股價漲3.1%、收1,030元，盤中最高1045元、最低968元；鴻海224.04億元，股價跌3.84%、收213元，盤中最高216元、最低210元；華邦電（2344）169.63億元，股價跌1.04%、收43元，盤中最高43.8元、最低40.35元；南亞科（2408）168.33億元，股價跌2.94%、收95.6元，盤中最高98.5元、最低93元；元大台灣50（0050）157.52億元，股價跌0.97%、收61元，盤中最高61元、最低59.6元；緯創（3231）102.86億元，股價跌3.64%、收145.5元，盤中最高148元、最低142元。

觀察今日成交量超過十萬大張個股有11檔，其中ETF相關就占了6檔，股價全面收黑。依序為：華邦電成交397,279張；元大台灣50成交260,515張，股價跌0.97%、收61元；期街口布蘭特正2成交222,413張，股價跌6.08%、收10.35元；力積電（6770）成交204,800張，股價跌3.47%、收29.25元；南亞科成交175,884張；華新（1605）成交172,343張，股價跌4.33%、收30.9元；群益台灣精選高息（00919）成交151,729張，股價跌1.12%、收21.16元；元大高股息（0056）成交137,771張，股價跌1.28%、收36.94元；中信中國50正2（00753L）成交106,118張，股價跌10.51%、收12.94元；元大滬深300正2（00637L）成交105,329張，股價跌6.47%、收18.66元；鴻海成交105,206張。