台積電守住10日線堅強堡壘！台股跌勢較預期輕 分析師點名看好四族群

美股上周五大跌收盤，台股在連假後開盤也受到影響，13日一度重挫逾800點，終場則是下跌378.5點，以26,923.42點收盤，跌勢較市場原本的預期輕；證券分析師直言，非經濟因素造成的下跌「怎麼跌就怎麼漲回去」，點名看好記憶體、散熱、伺服器、整流二極體等族群多檔個股可站在買方。

美國總統川普上周五在社群平台Truth Social發文表示，考慮取消和大陸國家主席習近平的會面，並考慮「大幅調高」對大陸貨品加徵關稅；川普的發文衝擊美股重挫，標普500指數和那斯達克綜合指數上周五分別重挫2.7%、3.6%，創下川普4月宣布對美國貿易夥伴加徵「對等關稅」以來最大單日跌幅，道瓊工業指數大跌878點，跌幅1.9%。

美股重挫收盤後川普更在進一步發文表示，將自11月1日起對大陸貨品額外加徵100%的關稅；不過，川普又在周日表示，願意與中國大陸達成協議；隨著川普釋出和解的意願，美股期指和國際油價應聲反彈。

台股在連假後的首個交易日就面臨黑天鵝來襲，13日開低下跌，早盤以26,762.6點開出，下跌539.32點，且一度下探至26,470.44點， 重挫831.48點；權王台積電（2330）跳空以1,390元開出， 大跌50元，股價開低後反彈一度拉升至1,420元，終場收在1,415元，下跌25元， 跌幅1.74%，影響大盤指數約200點。

台達電（2308）開低走高衝上千元，早盤以968元開低， 盤中翻紅一度飆至1,045元， 寫下歷史新高， 終場收在1,030元， 上漲31元， 漲幅3.1%，影響大盤指數約26點；大盤指數在早盤跌到低點後往上拉升， 跌幅縮小，終場收在26,921.42點， 下跌378.5點，雖5日線仍失守，但10日線則是順利守住。

證券分析師張陳浩表示，市場原本預期大盤指數可能大跌逾千點，今日的表現較市場預期來得強， 他說， 中國大陸在APEC（亞太經濟合作會議）川習會前宣布最嚴格的稀土管制出口規定，引來川普在社群平台Truth Social發文反擊，造成美股重挫，台股也受到拖累下跌。

不過，張陳浩強調，這次的下跌是因政治問題所引起， 主要是習近平在與川普會面前的策略， 他認為，烯土問題將會解決，非經濟因素造成的下跌，「怎麼跌下來就怎麼漲回去」，13日盤中低點不易跌破，且台積電守住10日線的堅強堡壘，台股整理之後往上的機率高，預期台積電法說會後大盤指數的方向性將會明朗。

張陳浩表示，回檔時好股應站在買方，包括記憶體的華邦電（2344）、南亞科（2408）、威剛（3260）；散熱股的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）；伺服器的鴻海（2317）、廣達（2382）、技嘉（2376）、緯創（3231）；整流二極體的強茂等，都可以留意。