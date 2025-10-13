快訊

日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

川普機上緊盯人質交換！以色列海灘現巨型標語 喜迎空軍一號畫面曝

台股重挫…賴總統一席話點燃軍工股漲停潮 法人：潛力可期

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股13日重挫。示意圖。記者徐兆玄／攝影
台股13日重挫。示意圖。記者徐兆玄／攝影

台股13日重挫，不過軍工股由於受惠總統賴清德於國慶演說中，提及國防預算明年度將占GDP逾3%、2030年前達到5%，激勵軍工股逆勢走強，其中亞航（2630）亮燈漲停、漢翔（2634）收漲2%、中光電（5371）漲0.8%，整體表現均相當強勢。

總統賴清德於國慶談話時指出，將透過新的國防預算加速打造「台灣之盾」（T-Dome），且國防預算在2030年前達到GDP的5%，展現守護國家的決心。受惠總統談話的利多激勵，軍工族群13日不畏盤勢重挫，股價群起強揚。

事實上，法人預期，從2026至2032年，台灣國防支出用於大型軍備採購將達1.3兆元，主要包括四大項目：無人機估約4,000億元、飛彈約3,100億元、國艦國造約3,100億元、火砲彈藥與其他約2,500億元。

其中值得注意的是，法人推估國防部新的五型無人機標案總預算達528億元，可能於明年上半年決標，新無人機標案潛在得標廠商中，漢翔即含括丙式、丁式、戊式三型，均為中大型、高單價機種，將嘉惠明年營運表現。

亞航受惠軍工題材發酵，吸引市場買盤大舉追捧，激勵股價開低走高，盤中及亮燈強鎖漲停。法人指出，亞航由於手握數百億軍用維修商機，加上取得中科院中型無人機複材機體訂單，營運前景看好。

中光電第2季無人機營收季增率超過七成。法人認為，該公司無人機產品除國內標案外，已開始出貨美國市場。受惠明年國防預算激增，未來在積極爭取國防部無人機新標案下，營運成長可期。

無人機 中光電 亞航

延伸閱讀

無人機題材最熱！賴清德喊「台灣之盾」 亞航、鼎天漲停領攻軍工族群

影／調查弊案對事不對人 黃國昌：只針對違法濫權

影／張俊雄追思禮拜 賴清德頒褒揚令、歷任閣揆覆黨旗

國慶演說5重點 他指賴清德沒說這4字、韓國瑜堰塞湖比喻為1事

相關新聞

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

國慶連假期間，美中貿易摩擦升溫，國際股市一片綠油油，台積電ADR連兩日分別下跌1.52%、6.41%，衝擊台股大盤13日...

台股重挫…賴總統一席話點燃軍工股漲停潮 法人：潛力可期

台股13日重挫，不過軍工股由於受惠總統賴清德於國慶演說中，提及國防預算明年度將占GDP逾3%、2030年前達到5%，激勵...

台達電（2308）成台股新千金！艾蜜莉：技術已成AI心臟、全球都離不開

各位觀眾！台股又出生了一位千金！恭喜老爺、賀喜夫人！我最喜歡的台股三大股票之一：台達電盤中一度漲破1000元，真的是越多人講，它就越漲給我們看耶。 越多人講的意思是說，上個月不是有寫一篇台達電的文章嗎？後來不少大大說，他們都「曾經」是台達電的股東，不過要真的一路忍住不賣，抱到現在的困難度真的很高，畢竟買台達電是覺得公司營運都穩定，穩穩的股票上漲後都會想先賣一波。 例如一位媽媽，今年從300多元買進，後來股價漲到400多元，身邊朋友都勸她：「這種老公司能漲到哪？快賣啦！」他怕被套、怕回檔，趕快打開APP秒賣，她說：「那天我超開心，以為自己賺到聰明錢」。

台積電守住10日線堅強堡壘！台股跌勢較預期輕 分析師點名看好四族群

美股上周五大跌收盤，台股在連假後開盤也受到影響，13日一度重挫逾800點，終場則是下跌378.5點，以26,923.42...

台股力守10日線收跌378點 留292點長下影線

美中再掀貿易戰，不過美國總統川普表達「川習會」仍照常舉行，台股早盤未見恐慌性殺盤，早盤下挫逾800點後，跌勢快速收斂，終...

川普TACO台股低接買盤出籠 終場跌378點收26,923點 台積電收1415元

連假期間美中貿易戰一度升溫，然美國總統川普釋出談判意願，台股13日回檔修正，早盤一度大跌逾800點，不過後續由於市場情緒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。