台股力守10日線收跌378點 留292點長下影線

中央社／ 台北13日電
受美股走勢影響，台股一度重挫隨後回穩。聯合報系記者記者曾原信／攝影
美中再掀貿易戰，不過美國總統川普表達「川習會」仍照常舉行，台股早盤未見恐慌性殺盤，早盤下挫逾800點後，跌勢快速收斂，終場下跌378.50點，收在26923.42點，留下292.16點長下影線，力守10日均線26504點之上。

加權指數終場收在26923.42點，下跌378.50點，跌幅1.39%，成交值在多空換手下擴大至新台幣5839.69億元。

權值股台積電早盤跳空下跌50元至1390元，跌破1400點後跌勢收斂，終場收1415元，下跌25元，跌幅1.74%；鴻海今天收在213元，跌8.5元，跌3.84%；台達電開低後快速翻紅，最高達1045元，收在1030元，漲31元，漲幅3.1%，再登千金股行列；聯發科收1315元，跌30元，跌幅2.23%。

總統賴清德國慶演說指出明年度國防預算，將超過GDP的3%，並於2030年前達到GDP的5%，帶動軍工股逆勢上揚。漢翔黑翻紅，收58.2元，漲2.11%；雷虎盤中一度逼近漲停，收148元，漲4.96%；中光電收116.5元，小漲0.87%；台船收23.55元，勁揚6.08%；龍德造船收143元，上揚0.7%。

稀土概念股今天逆勢走強，聯友金屬-創開盤即跳空漲停板107元，鎖住漲停一價到底；美琪瑪一度觸及漲停板80.4元，終場收在76.8元，上漲5.06%。

