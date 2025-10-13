台塑四寶第3季僅台塑小虧 其餘三公司都成功轉盈 台塑化大賺近86億元

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台塑四寶13日公布第3季財報，受惠美國對等關稅政策底定，市場疑慮減緩，原油價格趨穩及轉投資獲利貢獻等因素，除了台塑（1301）仍然小虧6億元之外，南亞（1303）、台化（1326）及台塑化（6505）三公司與上季比都成功扭轉頹勢、轉虧為盈，台塑化單季更大賺近86億元。

台塑表示，受美國對等關稅及中國大陸石化同業持續擴建影響，需求減少，且市場供給量增加，致公司今年第3季各主要產品價格都比第2季下跌，幅度介於4~15％，本業更是虧損26億元，比上季虧損增加11億元，但因現金股利及認列轉投資收益增加，合併稅後虧損6億元，比上季虧損減少60億元，每股稅後淨損0.09元。

南亞第3季稅後利益為32.6億元，與上季虧損41.18億元比，順利轉正，第3季每股稅後純益（EPS）也交出0.41元，為近八季以來新高。南亞表示，第3季獲利成長主要歸功於IC載板等高階電子材料產品利益增加、塑膠加工產品獲利穩定，且轉投資公司南亞科（2408）、及台塑化皆於本季轉虧為盈，再加上匯率走穩，外幣兌損大幅減少所致。

台化第3季稅後淨利17.87億元，與上季比也是順利轉正，單季EPS 0.3元，較上季增加1.46元。台化表示，美國對等關稅政策大致底定，市場疑慮減緩，原油價格趨穩，主要產品雖面臨供應寬鬆且客戶維持剛需採購，但透過持續優化產品組合，去庫存調產能，減少庫存損失，拓展利基產品開發新客源，擇優接單控量保價，提升產品利差，致營業利益回升，單季營業虧損減少23.3億元。

另外，台化第3季來自營業外淨收益增加70億元，其中包括台塑化等轉投資帶動權益法投資收益增加37.1億元，外加兌盈增加26.5億元，及南亞和台塑等公司貢獻的現金股利增加3.3億元。

台塑化第3季稅後利益85.84億元， 較上一季虧損75億元比不僅轉虧為盈，本季獲利交出非常好的成績，轉虧為盈，單季EPS 0.9元。台塑化說明，第3季本業的營業利益就增加166.8億元，其中煉油事業受惠第3季全球地緣衝突加劇，加上西方國家擴大制裁俄羅斯石油出口，支撐原油價格於高位震盪，相較於上季原油價格急跌後小幅反彈的走勢，購料與存貨損失大幅減少，此外第3季產能利用率達90.3%，比上季增加12.4%，產品銷量同步上升亦帶動營利增加。

台塑化第3季烯烴事業虧損也比上季減少，主要是第3季地緣衝突頻繁致輕油供應吃緊，推動輕油價格逐月走強，相較於上季輕油價格急跌後上漲走勢，第3季購料與存貨有小幅獲利。另外，台塑化配合會計公報規定，針對當季季底的各項存貨進行評價，第3季認列17.8億元的存貨評價回升利益，比第2季認列15.5億元的存貨評價損失，有利33.3億元，台塑化另外來自營業外的利益也增加35.5億元。

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

國慶連假期間，美中貿易摩擦升溫，國際股市一片綠油油，台積電ADR連兩日分別下跌1.52%、6.41%，衝擊台股大盤13日...

台股重挫…賴總統一席話點燃軍工股漲停潮 法人：潛力可期

台股13日重挫，不過軍工股由於受惠總統賴清德於國慶演說中，提及國防預算明年度將占GDP逾3%、2030年前達到5%，激勵...

台達電（2308）成台股新千金！艾蜜莉：技術已成AI心臟、全球都離不開

各位觀眾！台股又出生了一位千金！恭喜老爺、賀喜夫人！我最喜歡的台股三大股票之一：台達電盤中一度漲破1000元，真的是越多人講，它就越漲給我們看耶。 越多人講的意思是說，上個月不是有寫一篇台達電的文章嗎？後來不少大大說，他們都「曾經」是台達電的股東，不過要真的一路忍住不賣，抱到現在的困難度真的很高，畢竟買台達電是覺得公司營運都穩定，穩穩的股票上漲後都會想先賣一波。 例如一位媽媽，今年從300多元買進，後來股價漲到400多元，身邊朋友都勸她：「這種老公司能漲到哪？快賣啦！」他怕被套、怕回檔，趕快打開APP秒賣，她說：「那天我超開心，以為自己賺到聰明錢」。

台積電守住10日線堅強堡壘！台股跌勢較預期輕 分析師點名看好四族群

美股上周五大跌收盤，台股在連假後開盤也受到影響，13日一度重挫逾800點，終場則是下跌378.5點，以26,923.42...

台股力守10日線收跌378點 留292點長下影線

美中再掀貿易戰，不過美國總統川普表達「川習會」仍照常舉行，台股早盤未見恐慌性殺盤，早盤下挫逾800點後，跌勢快速收斂，終...

川普TACO台股低接買盤出籠 終場跌378點收26,923點 台積電收1415元

連假期間美中貿易戰一度升溫，然美國總統川普釋出談判意願，台股13日回檔修正，早盤一度大跌逾800點，不過後續由於市場情緒...

