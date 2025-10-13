台塑四寶第3季僅台塑小虧 其餘三公司都成功轉盈 台塑化大賺近86億元

台塑四寶13日公布第3季財報，受惠美國對等關稅政策底定，市場疑慮減緩，原油價格趨穩及轉投資獲利貢獻等因素，除了台塑（1301）仍然小虧6億元之外，南亞（1303）、台化（1326）及台塑化（6505）三公司與上季比都成功扭轉頹勢、轉虧為盈，台塑化單季更大賺近86億元。

台塑表示，受美國對等關稅及中國大陸石化同業持續擴建影響，需求減少，且市場供給量增加，致公司今年第3季各主要產品價格都比第2季下跌，幅度介於4~15％，本業更是虧損26億元，比上季虧損增加11億元，但因現金股利及認列轉投資收益增加，合併稅後虧損6億元，比上季虧損減少60億元，每股稅後淨損0.09元。

南亞第3季稅後利益為32.6億元，與上季虧損41.18億元比，順利轉正，第3季每股稅後純益（EPS）也交出0.41元，為近八季以來新高。南亞表示，第3季獲利成長主要歸功於IC載板等高階電子材料產品利益增加、塑膠加工產品獲利穩定，且轉投資公司南亞科（2408）、及台塑化皆於本季轉虧為盈，再加上匯率走穩，外幣兌損大幅減少所致。

台化第3季稅後淨利17.87億元，與上季比也是順利轉正，單季EPS 0.3元，較上季增加1.46元。台化表示，美國對等關稅政策大致底定，市場疑慮減緩，原油價格趨穩，主要產品雖面臨供應寬鬆且客戶維持剛需採購，但透過持續優化產品組合，去庫存調產能，減少庫存損失，拓展利基產品開發新客源，擇優接單控量保價，提升產品利差，致營業利益回升，單季營業虧損減少23.3億元。

另外，台化第3季來自營業外淨收益增加70億元，其中包括台塑化等轉投資帶動權益法投資收益增加37.1億元，外加兌盈增加26.5億元，及南亞和台塑等公司貢獻的現金股利增加3.3億元。

台塑化第3季稅後利益85.84億元， 較上一季虧損75億元比不僅轉虧為盈，本季獲利交出非常好的成績，轉虧為盈，單季EPS 0.9元。台塑化說明，第3季本業的營業利益就增加166.8億元，其中煉油事業受惠第3季全球地緣衝突加劇，加上西方國家擴大制裁俄羅斯石油出口，支撐原油價格於高位震盪，相較於上季原油價格急跌後小幅反彈的走勢，購料與存貨損失大幅減少，此外第3季產能利用率達90.3%，比上季增加12.4%，產品銷量同步上升亦帶動營利增加。

台塑化第3季烯烴事業虧損也比上季減少，主要是第3季地緣衝突頻繁致輕油供應吃緊，推動輕油價格逐月走強，相較於上季輕油價格急跌後上漲走勢，第3季購料與存貨有小幅獲利。另外，台塑化配合會計公報規定，針對當季季底的各項存貨進行評價，第3季認列17.8億元的存貨評價回升利益，比第2季認列15.5億元的存貨評價損失，有利33.3億元，台塑化另外來自營業外的利益也增加35.5億元。