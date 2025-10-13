台達電電力不減！躍升第25千金 獲外資點讚
台股13日跌近400點，台達電（2308）卻電力不減，在買盤拉抬之下一舉攻上千金，收在1,030元，上漲31元，表現逆勢上揚，成台股第25千金，外資摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，台達電持續受惠於數據中心基礎設施的電源和冷卻解決方案升級，產品設計升級應至少在2025年至2027年持續推動獲利成長，維持「優於大盤」的評等，目標價1,111元。
台達電9月營收570.61億元，月增19.2%、年增53.8%，創歷史新高，相較於大摩原先預估高出19%。整體第3季營收達1,503億元，季增21%、年增34%，同創歷史新高。
大摩表示，台達電9月液冷系統營收超過90億元，月增近兩倍，占總營收的 16%。而伺服器電源和功率電感（power chokes）也對營收的連續增長有所貢獻。展望第4季，預期營收將季增5-10%，優於季節性表現。
