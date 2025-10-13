川普TACO台股低接買盤出籠 終場跌378點收26,923點 台積電收1415元
連假期間美中貿易戰一度升溫，然美國總統川普釋出談判意願，台股13日回檔修正，早盤一度大跌逾800點，不過後續由於市場情緒依舊樂觀，指數在買盤拉抬之下，終場收在26,923點，下跌378.5點，成交量增至5,839億元，台積電（2330）收1,415元，下跌25元，跌幅1.74%。櫃買則收261.36點，跌幅1.42%。
權值股部分，鴻海（2317）、聯發科（2454）、富邦金（2881）、廣達（2382）、中華電（2412）等表現較為弱勢，而台達電（2308）、緯穎（6669）、華碩（2357）、第一金（2892）等則表現強勢。
盤面上類股以玻陶、光電、電器電纜、其他電子、居家生活、油電燃氣、數位雲端等較為弱勢，另外造紙、生技、環保、航運、食品、營建、鋼鐵等較為強勢。
觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有新日興、華星光、愛普*、聯亞、金居、大立光、弘塑、華泰、全新、AES-KY、欣興、華新、世芯-KY、群聯、臻鼎-KY等
而量大強勢的則有，金寶、十銓、宇瞻、康霈*、大量、世紀*、榮科、雷虎、昇貿等
統一投顧表示，中國管制稀土、川普放話加徵100%關稅、台積電ADR跌6.4%、特斯拉機器人Optimus 傳卡關，眾利空因素影響指數震盪整理；惟川普12 日對中國釋出願意協商的訊號、財政部公布9月出口金額542.5億美元表現亮眼、台積電16日法說會、國安基金伺機護盤等利多消息，預期指數短空長多。
操作上建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、高速傳輸、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、軍工及生技等。
