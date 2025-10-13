快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收在26,923點，下跌378.5點，成交量增至5,839億元。記者曾原信／攝影
台股終場收在26,923點，下跌378.5點，成交量增至5,839億元。記者曾原信／攝影

連假期間美中貿易戰一度升溫，然美國總統川普釋出談判意願，台股13日回檔修正，早盤一度大跌逾800點，不過後續由於市場情緒依舊樂觀，指數在買盤拉抬之下，終場收在26,923點，下跌378.5點，成交量增至5,839億元，台積電（2330）收1,415元，下跌25元，跌幅1.74%。櫃買則收261.36點，跌幅1.42%。

權值股部分，鴻海（2317）、聯發科（2454）、富邦金（2881）、廣達（2382）、中華電（2412）等表現較為弱勢，而台達電（2308）、緯穎（6669）、華碩（2357）、第一金（2892）等則表現強勢。

盤面上類股以玻陶、光電、電器電纜、其他電子、居家生活、油電燃氣、數位雲端等較為弱勢，另外造紙、生技、環保、航運、食品、營建、鋼鐵等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有新日興、華星光、愛普*、聯亞、金居、大立光、弘塑、華泰、全新、AES-KY、欣興、華新、世芯-KY、群聯、臻鼎-KY等

而量大強勢的則有，金寶、十銓、宇瞻、康霈*、大量、世紀*、榮科、雷虎、昇貿等

統一投顧表示，中國管制稀土、川普放話加徵100%關稅、台積電ADR跌6.4%、特斯拉機器人Optimus 傳卡關，眾利空因素影響指數震盪整理；惟川普12 日對中國釋出願意協商的訊號、財政部公布9月出口金額542.5億美元表現亮眼、台積電16日法說會、國安基金伺機護盤等利多消息，預期指數短空長多。

操作上建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、高速傳輸、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、軍工及生技等。

台股重挫…賴總統一席話點燃軍工股漲停潮 法人：潛力可期

台股13日重挫，不過軍工股由於受惠總統賴清德於國慶演說中，提及國防預算明年度將占GDP逾3%、2030年前達到5%，激勵...

台達電（2308）成台股新千金！艾蜜莉：技術已成AI心臟、全球都離不開

各位觀眾！台股又出生了一位千金！恭喜老爺、賀喜夫人！我最喜歡的台股三大股票之一：台達電盤中一度漲破1000元，真的是越多人講，它就越漲給我們看耶。 越多人講的意思是說，上個月不是有寫一篇台達電的文章嗎？後來不少大大說，他們都「曾經」是台達電的股東，不過要真的一路忍住不賣，抱到現在的困難度真的很高，畢竟買台達電是覺得公司營運都穩定，穩穩的股票上漲後都會想先賣一波。 例如一位媽媽，今年從300多元買進，後來股價漲到400多元，身邊朋友都勸她：「這種老公司能漲到哪？快賣啦！」他怕被套、怕回檔，趕快打開APP秒賣，她說：「那天我超開心，以為自己賺到聰明錢」。

台積電守住10日線堅強堡壘！台股跌勢較預期輕 分析師點名看好四族群

美股上周五大跌收盤，台股在連假後開盤也受到影響，13日一度重挫逾800點，終場則是下跌378.5點，以26,923.42...

台股力守10日線收跌378點 留292點長下影線

美中再掀貿易戰，不過美國總統川普表達「川習會」仍照常舉行，台股早盤未見恐慌性殺盤，早盤下挫逾800點後，跌勢快速收斂，終...

川普TACO台股低接買盤出籠 終場跌378點收26,923點 台積電收1415元

連假期間美中貿易戰一度升溫，然美國總統川普釋出談判意願，台股13日回檔修正，早盤一度大跌逾800點，不過後續由於市場情緒...

台股開低走穩跌幅收斂 國安基金托底見效

美中貿易戰升溫影響，今（14）日台股早盤一度大跌逾800點，不過在國安基金與權值股護盤力道支撐下，跌幅逐步收斂。終場加權...

