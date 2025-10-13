快訊

台股開低走穩跌幅收斂 國安基金托底見效

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股在國安基金托底下，今日跌幅逐步收斂。終場加權指數收在26965點，下跌336.2點。圖／本報資料照片
台股在國安基金托底下，今日跌幅逐步收斂。終場加權指數收在26965點，下跌336.2點。圖／本報資料照片

美中貿易戰升溫影響，今（14）日台股早盤一度大跌逾800點，不過在國安基金與權值股護盤力道支撐下，跌幅逐步收斂。終場加權指數收在26965點，下跌336.2點，跌幅約1.23%，成交值新台幣5840億元。

盤面上，電子權值股表現分歧，指標股台積電開低走高，終場僅小跌25元，收1415元，聯發科、鴻海跌幅亦明顯縮小。此外，資金轉向具防禦性的電力、軍工與部分高股息概念股。

法人指出，今日台股雖一度反映美股重挫情緒，但國安基金持續留守場內，加上部分中實戶逢低承接，使指數於月線附近獲得支撐。技術面上，K棒留下長下影線，在10日線附近有撐，顯示低檔買盤進場意願仍強。

分析師認為，短線台股雖有撐，但美中關稅爭端與川習會談判仍是後續變數，預料指數將維持震盪整理格局。若外資回補，明日則有機會挑戰站回五日線。

至於個股方面，先看AI類股是否能夠支撐大盤，尤其台積電能否轉強是關鍵角色。

