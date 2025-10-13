外資上週賣超89億元 減碼台積電、鴻海
AI人工智慧熱潮延燒，台股上週僅3個交易日，全週大漲540.86點或2.02%，9日集中市場指數收在27301.92點，再創收盤指數新高。惟根據證交所統計，外資上週賣超新台幣89.67億元。
個股方面，外資上週買超前3名上市公司台新新光金10萬4665張，群創9萬4370張，和華新6萬5315張。
賣超榜方面，外資上週賣超前3名上市公司為華邦電4萬8976張，南亞科3萬870張，和中鋼2萬6989張。
另外值得注意的是，外資上週賣超台積電2萬3638張排第4；賣超鴻海1萬9209張排第6。
另統計今年初至10月9日止，外資累計賣超金額為211.68億元，外資總持有股票市值為42兆2710億元，占全體上市股票市值48.01%。
