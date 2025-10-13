快訊

日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

川普機上緊盯人質交換！以色列海灘現巨型標語 喜迎空軍一號畫面曝

外資上週賣超89億元 減碼台積電、鴻海

中央社／ 台北13日電

AI人工智慧熱潮延燒，台股上週僅3個交易日，全週大漲540.86點或2.02%，9日集中市場指數收在27301.92點，再創收盤指數新高。惟根據證交所統計，外資上週賣超新台幣89.67億元。

個股方面，外資上週買超前3名上市公司台新新光金10萬4665張，群創9萬4370張，和華新6萬5315張。

賣超榜方面，外資上週賣超前3名上市公司為華邦電4萬8976張，南亞科3萬870張，和中鋼2萬6989張。

另外值得注意的是，外資上週賣超台積電2萬3638張排第4；賣超鴻海1萬9209張排第6。

另統計今年初至10月9日止，外資累計賣超金額為211.68億元，外資總持有股票市值為42兆2710億元，占全體上市股票市值48.01%。

延伸閱讀

業界憂台積電產能大量外移美國 龔明鑫：立足台灣才是優先

國安基金進場？台積電開1,390元重挫50元後拉升挑戰5日線

每月加班60小時！台積電男怨下班剩睡覺「想下山」 同行：已經算少

國際黑天鵝來襲…台股承壓 權王法說多空風向球

相關新聞

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

國慶連假期間，美中貿易摩擦升溫，國際股市一片綠油油，台積電ADR連兩日分別下跌1.52%、6.41%，衝擊台股大盤13日...

台股重挫…賴總統一席話點燃軍工股漲停潮 法人：潛力可期

台股13日重挫，不過軍工股由於受惠總統賴清德於國慶演說中，提及國防預算明年度將占GDP逾3%、2030年前達到5%，激勵...

台達電（2308）成台股新千金！艾蜜莉：技術已成AI心臟、全球都離不開

各位觀眾！台股又出生了一位千金！恭喜老爺、賀喜夫人！我最喜歡的台股三大股票之一：台達電盤中一度漲破1000元，真的是越多人講，它就越漲給我們看耶。 越多人講的意思是說，上個月不是有寫一篇台達電的文章嗎？後來不少大大說，他們都「曾經」是台達電的股東，不過要真的一路忍住不賣，抱到現在的困難度真的很高，畢竟買台達電是覺得公司營運都穩定，穩穩的股票上漲後都會想先賣一波。 例如一位媽媽，今年從300多元買進，後來股價漲到400多元，身邊朋友都勸她：「這種老公司能漲到哪？快賣啦！」他怕被套、怕回檔，趕快打開APP秒賣，她說：「那天我超開心，以為自己賺到聰明錢」。

台積電守住10日線堅強堡壘！台股跌勢較預期輕 分析師點名看好四族群

美股上周五大跌收盤，台股在連假後開盤也受到影響，13日一度重挫逾800點，終場則是下跌378.5點，以26,923.42...

台股力守10日線收跌378點 留292點長下影線

美中再掀貿易戰，不過美國總統川普表達「川習會」仍照常舉行，台股早盤未見恐慌性殺盤，早盤下挫逾800點後，跌勢快速收斂，終...

川普TACO台股低接買盤出籠 終場跌378點收26,923點 台積電收1415元

連假期間美中貿易戰一度升溫，然美國總統川普釋出談判意願，台股13日回檔修正，早盤一度大跌逾800點，不過後續由於市場情緒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。