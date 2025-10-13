彎腰撿黃金！00910、00830、00983A 熱門海外科技 ETF 溢價連連

台股休市期間美中貿易大戰一觸即發，引發美股、加密貨幣等上周五一度重挫，不過，美國總統川普態度放軟，美中貿易衝突趨理性，帶動加密貨幣急彈，13日美期電子盤走揚，投資人的預期心理再加上逢低買盤進場撿，兩股力道讓台灣的海外ETF呈現溢價連連。

觀察海外原型股票ETF今日表現，盤中僅富邦越南、富邦印度、群益那斯達克生技逆勢收紅，而貿易大戰暴風中心的陸港股表現低迷，連帶復華中國5G、中信中國50、永豐中國科技50大、中信電池及儲能、富邦深100、台新MSCI中國、群益深証中小等以投資中國地區的ETF盤中跌幅超過5%。

不過，在美期電子盤走揚0.9%至1.7%間不等帶動下，以投資美國地區為主的ETF呈現大幅度溢價，尤其熱門且近期表現強的主題式ETF溢價幅度更是高，盤中包含第一金太空衛星、國泰費城半導體、兆豐洲際半導體、主動中信ARK創新等強勢ETF溢價幅度都超過3%；國泰數位支付服務、國泰智能電動車、元大全球AI等溢價幅度也在2%以上。

提醒投資人，在進場前請務必密切注意次級市場買賣因溢價過大產生的價格波動風險，審慎評估價格合理性。針對有買進規劃的投資人，務必審慎評估價格合理性，避免蒙受損失；目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險；套利交易策略投資人，須留意溢價波動的風險。

追蹤洲際半導體指數的兆豐洲際半導體前十大持股涵蓋Broadcom、NVIDIA、AMD等AI晶片龍頭，受惠於高速運算、AI ASIC IC及高階網通設備需求強勁。兆豐洲際半導體研究團隊指出，當前高速傳輸晶片、半導體設備及散熱解決方案等產業鏈持續受惠AI投資潮，加上CSP業者資本支出維持高檔，預期美股中長期多頭格局不變。展望未來，機器人、記憶體及軍工國防三大產業也將成為半導體ETF布局重點，投資人可持續關注科技股後市表現。