快訊

徐乃麟入行43年從未參加金鐘 首揭背後原因：我有社恐

哈瑪斯終於放人質！但又緊急召回武裝人員「壓制內亂」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「突破僵局」：獎金落入口袋

彎腰撿黃金！00910、00830、00983A 熱門海外科技 ETF 溢價連連

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

台股休市期間美中貿易大戰一觸即發，引發美股、加密貨幣等上周五一度重挫，不過，美國總統川普態度放軟，美中貿易衝突趨理性，帶動加密貨幣急彈，13日美期電子盤走揚，投資人的預期心理再加上逢低買盤進場撿，兩股力道讓台灣的海外ETF呈現溢價連連。

觀察海外原型股票ETF今日表現，盤中僅富邦越南、富邦印度、群益那斯達克生技逆勢收紅，而貿易大戰暴風中心的陸港股表現低迷，連帶復華中國5G、中信中國50、永豐中國科技50大、中信電池及儲能、富邦深100、台新MSCI中國、群益深証中小等以投資中國地區的ETF盤中跌幅超過5%。

不過，在美期電子盤走揚0.9%至1.7%間不等帶動下，以投資美國地區為主的ETF呈現大幅度溢價，尤其熱門且近期表現強的主題式ETF溢價幅度更是高，盤中包含第一金太空衛星、國泰費城半導體、兆豐洲際半導體、主動中信ARK創新等強勢ETF溢價幅度都超過3%；國泰數位支付服務、國泰智能電動車、元大全球AI等溢價幅度也在2%以上。

提醒投資人，在進場前請務必密切注意次級市場買賣因溢價過大產生的價格波動風險，審慎評估價格合理性。針對有買進規劃的投資人，務必審慎評估價格合理性，避免蒙受損失；目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險；套利交易策略投資人，須留意溢價波動的風險。

追蹤洲際半導體指數的兆豐洲際半導體前十大持股涵蓋Broadcom、NVIDIA、AMD等AI晶片龍頭，受惠於高速運算、AI ASIC IC及高階網通設備需求強勁。兆豐洲際半導體研究團隊指出，當前高速傳輸晶片、半導體設備及散熱解決方案等產業鏈持續受惠AI投資潮，加上CSP業者資本支出維持高檔，預期美股中長期多頭格局不變。展望未來，機器人、記憶體及軍工國防三大產業也將成為半導體ETF布局重點，投資人可持續關注科技股後市表現。

溢價 半導體

延伸閱讀

資安院：花蓮援助特價恐為詐騙誘餌 民眾應提高警覺

麻吉大哥黃立成「幣圈大洗牌」16億蒸發仍淡定：加密貨幣主宰一切

川普又實現偉大TACO交易！美股期指大反彈 金價刷新高 加密貨幣噴漲

全民權證／元黃金 二檔火熱

相關新聞

台達電（2308）成台股新千金！艾蜜莉：技術已成AI心臟、全球都離不開

各位觀眾！台股又出生了一位千金！恭喜老爺、賀喜夫人！我最喜歡的台股三大股票之一：台達電盤中一度漲破1000元，真的是越多人講，它就越漲給我們看耶。 越多人講的意思是說，上個月不是有寫一篇台達電的文章嗎？後來不少大大說，他們都「曾經」是台達電的股東，不過要真的一路忍住不賣，抱到現在的困難度真的很高，畢竟買台達電是覺得公司營運都穩定，穩穩的股票上漲後都會想先賣一波。 例如一位媽媽，今年從300多元買進，後來股價漲到400多元，身邊朋友都勸她：「這種老公司能漲到哪？快賣啦！」他怕被套、怕回檔，趕快打開APP秒賣，她說：「那天我超開心，以為自己賺到聰明錢」。

川普TACO台股低接買盤出籠 終場跌378點收26,923點 台積電收1415元

連假期間美中貿易戰一度升溫，然美國總統川普釋出談判意願，台股13日回檔修正，早盤一度大跌逾800點，不過後續由於市場情緒...

台股開低走穩跌幅收斂 國安基金托底見效

美中貿易戰升溫影響，今（14）日台股早盤一度大跌逾800點，不過在國安基金與權值股護盤力道支撐下，跌幅逐步收斂。終場加權...

外資不愛記憶體了？ 上周華邦電、南亞科高居賣超榜首

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超89.67億元，賣超華邦電（2344）4.90萬張最多、另買超台新新光金（...

連假後黑色星期一來襲！台股重挫 分析師看好「這族群」有機會

台股在國慶日連假過後面臨黑天鵝來襲，13日開低下跌，一度重挫逾800點，但盤中跌幅減少，表現較市場預期來的強；分析師認為...

黑色星期一、台積電大跌 小資族百億資金進場撿「 這兩檔零股」便宜

台積電（2330）終於被部分投資人盼到大跌，買盤旋即進場，是小資族指標的零股交易，也見到買盤搶進元大台灣50（0050）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。