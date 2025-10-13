快訊

徐乃麟入行43年從未參加金鐘 首揭背後原因：我有社恐

哈瑪斯終於放人質！但又緊急召回武裝人員「壓制內亂」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「突破僵局」：獎金落入口袋

東元股價震幅達10.05% 三大法人連賣後買盤強勁拉抬

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
東元公司。記者籃珮禎/攝影。
東元公司。記者籃珮禎/攝影。

機電大廠東元（1504）13日盤中股價上演V型反轉劇本，在中國稀土管制消息衝擊AI供應鏈的氛圍下，股價跳空開低，盤中最低曾觸及101.0元，跌幅逾8%，但隨後買盤湧入，股價快速拉升，一度翻紅衝上112.0元，震幅達10.05%。截至12點52分，股價報111.0元，上漲1.50元，成交量已逾3.8萬張。

東元挾手握AI資料中心商機題材，使股價受到市場高度關注。然而，從籌碼面來看，上週五（9日）三大法人同步賣超，其中外資單日賣超8,330張，自營商與投信也分別賣超，合計賣超張數達8,968張。在股價短線飆升、挑戰波段新高之際，能否持續消化法人賣壓，維持高檔震盪格局，將是市場後續觀察的重點。

延伸閱讀

中國祭出新一輪稀土出口管制 龔明鑫：無人機恐受衝擊

稀土危機…范斯：川普手上牌很多 盼中國合理行事

國際黑天鵝來襲…台股承壓 投信救援可望注活水

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

相關新聞

東元股價震幅達10.05% 三大法人連賣後買盤強勁拉抬

機電大廠東元（1504）13日盤中股價上演V型反轉劇本，在中國稀土管制消息衝擊AI供應鏈的氛圍下，股價跳空開低，盤中最低...

輝達總部案曝新進度！「士林二寶」強勢飆風 新紡漲停、士紙大漲7%

輝達（NVIDIA）台北總部案進入關鍵期，台北市副市長李四川宣布，北市府13日將正式發函給新光人壽，提議雙方共同合意終止...

允強土耳其廠 強攻美國

允強（2034）斥資百億元的土耳其新廠各產線已全部完成，進到戰鬥位置，包括不銹鋼管、不銹鋼板的產銷策略，將與台灣母廠相輔...

小型核能成未來AI供電趨勢 法人點名這檔重電廠有機會

美國能源部（DOE）宣稱為支撐未來電力需求與淨零目標，2035年新增35GW的何發電容量，並在2040年起能以每年15G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。