外資不愛記憶體了？ 上周華邦電、南亞科高居賣超榜首

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
上周外資在集中市場賣超89.67億元，賣超華邦電（2344）4.90萬張最多。圖／聯合報系資料照片
上周外資在集中市場賣超89.67億元，賣超華邦電（2344）4.90萬張最多。圖／聯合報系資料照片

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超89.67億元，賣超華邦電（2344）4.90萬張最多、另買超台新新光金（2887）10.47萬張最多。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名台新新光金買超10.47萬張、第二名群創（3481）買超9.43萬張、第三名華新（1605）買超6.53萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名華邦電賣超4.9萬張、第二名南亞科（2408）賣超3.08萬張、中鋼（2002）賣超2.7萬張。

證交所統計，上周（10/7~10/9）外資在集中市場總買進金額為5,468.17億元，總賣出金額為5,557.84億元，賣超為89.67億元，另統計自今年初至10月9日止，外資總買進金額為25兆1,740.45億元，總賣出金額為25兆1,952.13億元，累計賣超為211.68億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為42兆2,710.22億元新台幣，占全體上市股票市值的48.01％，較10月3日的41兆2,512.99億元新台幣，增加1兆197.23億元。

外資 台新新光金

