外資不愛記憶體了？ 上周華邦電、南亞科高居賣超榜首

各位觀眾！台股又出生了一位千金！恭喜老爺、賀喜夫人！我最喜歡的台股三大股票之一：台達電盤中一度漲破1000元，真的是越多人講，它就越漲給我們看耶。 越多人講的意思是說，上個月不是有寫一篇台達電的文章嗎？後來不少大大說，他們都「曾經」是台達電的股東，不過要真的一路忍住不賣，抱到現在的困難度真的很高，畢竟買台達電是覺得公司營運都穩定，穩穩的股票上漲後都會想先賣一波。 例如一位媽媽，今年從300多元買進，後來股價漲到400多元，身邊朋友都勸她：「這種老公司能漲到哪？快賣啦！」他怕被套、怕回檔，趕快打開APP秒賣，她說：「那天我超開心，以為自己賺到聰明錢」。

2025-10-13 13:20