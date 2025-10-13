連假後黑色星期一來襲！台股重挫 分析師看好「這族群」有機會

台股在國慶日連假過後面臨黑天鵝來襲，13日開低下跌，一度重挫逾800點，但盤中跌幅減少，表現較市場預期來的強；分析師認為，10日線並未跌破，台股呈現強勢整理，生技股位階低，且進入第4季旺季，有機會成為資金避風港，製藥及醫材相關個股可以觀察。

美國總統川普上周五在社群平台Truth Social發文表示，考慮取消和大陸國家主席習近平的會面，並考慮「大幅調高」對大陸貨品加徵關稅；川普的發文衝擊美股重挫，標普500指數和那斯達克綜合指數上周五分別重挫2.7%、3.6%，創下川普4月宣布對美國貿易夥伴加徵「對等關稅」以來最大單日跌幅，道瓊工業指數大跌878點，跌幅1.9%。

川普更在美股收盤後又發文表示，將自11月1日起對大陸貨品額外加徵100%的關稅；不過，川普在周日又表示，願意與中國大陸達成協議；隨著川普釋出和解的意願，美股期指和國際油價應聲反彈。

台股在國慶日連假過後就面臨黑天鵝來襲，13日開低下跌，早盤以26,762.6點開出，下跌539.32點，一度下探至26,470.44點，重挫831.48點，權王台積電跳空以1,390元開出，大跌50元，股價開低後反彈一度拉升至1,420元，盤中跌幅逾2%；台達電開低走高衝上千元，一度飆至1,045元，寫下歷史新高， 盤中漲幅逾1%。

台股一度重挫逾800點，但隨著台積電跌幅收斂，台達電翻紅上漲，大盤指數也往上回升，跌勢縮減，台股雖跌破5日線，但10日線有守，資深證券分析師簡伯儀認為，台股下跌，主要是受到美中關稅問題的影響，加上漲多的賣壓，但10日線並未跌破，屬強勢整理。

簡伯儀表示，強勢股及第4季旺季的族群可以持續操作，但在漲高風險考量下， 營收表現不好的個股宜減碼；他指出， 生技股位階低，且第4季進入旺季，營收明顯回溫，包括製藥及醫材相關股可以留意。