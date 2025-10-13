台達電（2308）成台股新千金！艾蜜莉：技術已成AI心臟、全球都離不開

＊原文時間10月9日。

各位觀眾！台股又出生了一位千金！恭喜老爺、賀喜夫人！我最喜歡的台股三大股票之一：台達電盤中一度漲破1000元，真的是越多人講，它就越漲給我們看耶。

越多人講的意思是說，上個月不是有寫一篇台達電的文章嗎？後來不少大大說，他們都「曾經」是台達電的股東，不過要真的一路忍住不賣，抱到現在的困難度真的很高，畢竟買台達電是覺得公司營運都穩定，穩穩的股票上漲後都會想先賣一波。

例如一位媽媽，今年從300多元買進，後來股價漲到400多元，身邊朋友都勸她：「這種老公司能漲到哪？快賣啦！」他怕被套、怕回檔，趕快打開APP秒賣，她說：「那天我超開心，以為自己賺到聰明錢」。

沒想到下半年，台達電一路往上走，600、700、800...她每天看盤都忍不住笑：「它是不是在整我？到今天盤中都破千了，到底為什麼這麼強？」

其實問題應該也是很多投資人想知道的，台達電背後的成長，幾乎集結了AI、電動車、能源轉型三大趨勢，說的誇張一點，現階段就是整個地球都離不開它。

一、AI伺服器爆發 電源系統誰來撐？

AI正在讓所有伺服器變吃電怪獸，從ChatGPT、NVIDIA 到各家資料中心，每一台AI伺服器都需要強大的電源與穩定的散熱，這正是台達電的優勢，它提供的電源管理系統與液冷散熱方案，幾乎是AI伺服器的「心臟與血管」，隨著AI訓練需求暴增、資料中心擴建，台達電的訂單也跟著爆炸性成長。

二、車用電子強勁 電動車推著它往前衝

除了AI，台達電在電動車領域也早已深耕多年，它是多家電動車大廠的電源與充電系統供應商，從車內的設備到外部的充電樁，隨著全球電動車滲透率提高，車用電力電子需求自然水漲船高，台達電近年更在泰國擴建產線，更分散供應鏈風險，讓生產更有彈性，也能穩定出貨。

三、綠能政策加持 台達電成了ESG寵兒

別忘了，現在全世界都在喊「淨零碳排」，企業、政府紛紛投入再生能源與節能技術，這又一次讓台達電吃到大紅利，它的能源管理、太陽能逆變器、儲能系統、甚至智慧建築與EV充電解決方案，都成了ESG投資人最愛的題材。

綜合這些結果，台達電今年上半年的EPS繳出9.31元，跟去年成長比53%！這也是股價漲不停的原因，說真的，股價大漲誰能預測得到？

沒有人知道哪一天是最高點、哪一檔會破千，市場永遠比我們想得更聰明，也更調皮。

一定會覺得可惜沒錯，但不要氣餒，重點是我們在投資股票、累積資產的過程，每一次、每一筆的投入，是否都有確實達成自己的目標？

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此